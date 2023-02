Pérez Herrera, el descubridor de Chris Ramos: "Tiene condiciones para triunfar en Cádiz"

Chris Ramos salió de la cantera del Cádiz, ya sea empujado o por decisión propia, para acabar en varios clubes de la capital, caso del Tiempo Libre, antes de probar en la cantera del San Fernando donde un jerezano, José Manuel Pérez Herrera, lo puso en el foco y lo hizo debutar en el primer equipo isleño, meses antes de que el Valladolid se fijase en él y comenzara la carrera fulgurante de Chris Ramos.

Todo ello en la primera vuelta de la temporada 2017/2018 con un jovencísimo jugador gaditano. "A través de un compromiso personal le di la oportunidad. El jugador llegaba tras estar en varios clubes y al final lo vimos para el primer equipo. Estábamos en un momento de necesidad económica en la entidad y lo metimos en dinámica del primer equipo", reconoce el propio Pérez Herrera.

El entrenador de equipos como el Sanluqueño, el San Fernando y el Xerez DFC, su último club, destaca que por entonces el jugador "apenas recibía un sueldo en el San Fernando pero para él era importante estar entrenando en un equipo de Segunda B. Le ví cosas interesantes porque tenía corpulencia y calidad".

No obstante, el entrenador destaca que hubo gente que no le convencía el delantero. "Fijáte las cosas, tuve problemas con el club porque no lo veían para el primer equipo. Yo, sin embargo, veía que tenía muy buenas condiciones para el juego aéreo y su capacidad en banda. Él venía confundido porque creía que era un jugador que realmente no era. Al final se convirtió en el delantero referencia para nuestro equipo".

Y de ahí a despuntar con el San Fernando. "Empezó a jugar y en esa primera vuelta nos ayudó mucho con goles. Todo eso hizo que finamente se fijara el Valladolid en él y se marchó. Nos ayudó mucho en lo deportivo y en lo económico porque dejó una cantidad importante en el San Fernando".

"Le puede venir bien a Sergio en el Cádiz"

¿Cómo fue su marcha del club azulino? "Lo tuve que asumir porque el Valladolid estaba en Segunda División, con Sergio en el banquillo, y le daba una oportunidad importante. Para nosotros su salida nos permitió fichar en aquel mercado invernal, pero está claro que deportivamente nos dio muchísimo".

Pérez Herrera destaca que "es un futbolsita que juega muy bien en los espacios, tiene velocidad y zancada, además va fuerte a los duelos. Nosotros lo reconvertimos, no teníamos delanteros y para nosotros fue el punta del equipo", señala.