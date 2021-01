Pepe Bernal: "La exigencia es alta y tenemos que seguir peleando por todo"

Pepe Bernal es una de las sensaciones del San Fernando CD. El jugador llegó este verano tras un excelente rendimiento en el SCR Peña Deportiva, llegando a disputar la fase de ascenso a LaLiga SmartBank y siendo una de las piezas clave en el conjunto balear, con el que ha participado en 29 encuentros, anotando un total de diez goles y dando una asistencia.

El jugador analiza en Deportes COPE Cádiz el rendimiento de un San Fernando que perdía 2-3 ante el Marino y no termina de encontrar la regularidad.

"Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Estamos peleando y luchando cada partido. Hay que hacer autocrítica tras la derrota ante el Marino. Trabajar para no cometer esos errores y seguir peleando. Esta competición es muy corta y difícil".

"Dejé Ibiza y mi familia para unirme al proyecto ganador del San Fernando. Este equipo tiene un objetivo importante y toda la plantilla está luchando por ello. La exigencia es máxima y hay que trabajar para estar arriba en la clasificación", apunta Bernal.

"Me considero un jugador trabajador pero lo que la gente opina es para bien y para mal. El otro día fallé en el segundo gol y lo que tengo que hacer ahora es corregir ese gol. Si la gente habla bien es bueno pero hay que recordar que el halago debilita", explica el futbolsita azulino.

Sobre la competitividad de la categoría, el jugador destaca que "hay muy buenos equipos en la categoría como el Algeciras, Sanluqueño, Marbella o Recreativo. Junto a nosotros son aspirantes al ascenso y hacen que la competitividad sea muy alta en la categoría".

Fichaje de Varela

El último futbolista en incorporarse a la disciplina del San Fernando CD, Francisco Varela, fue presentado en la tarde del miércoles en la sala de prensa del Estadio Iberoamericano 2010, donde compareció junto al director deportivo de la entidad, Alberto Achirica.

Realización del fichaje. «Empezamos las conversaciones a principios de diciembre. Quiero agradecer a Alberto la confianza porque para mí era muy importante en el momento por el que estaba pasando y no dudé un momento venir aquí, y ha sido todo por la confianza que han puesto en mí que es lo que necesitaba en este momento y me hacía mucha ilusión. Hablé con Lolo, que lo tuve de compañero, y me habló muy bien del club y del vestuario».

Estado físico. «Llego con muchas ganas y mucha ilusión. Físicamente me encuentro bien porque he trabajado también aparte del equipo para estar físicamente bien para cuando viniera aquí poder dar el 100% desde el minuto uno».

Tiempo del contrato. «He firmado cinco meses porque es lo que hablamos. Llegamos a un acuerdo. Vamos a centrarnos en estos cinco meses y en el futuro se verá».

Vestuario. «Me he encontrado un vestuario muy familiar. Allí, en Portugal, tardé un poco en adaptarme por el idioma pero tenía muchas ganas de volver y encontrarme con un vestuario así, tan animado y tan abierto, ayuda mucho al jugador. Yo soy también así, como persona muy abierto y es muy fácil todo».