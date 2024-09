Un partido especial para Iván Chapela: "Será muy bonito volver a Cádiz"

Iván Chapela regresa a Carranza. Canterano del Cádiz, el jugador vuelve a Cádiz con la camiseta del Eldense. Su sueño llegó hace unas temporadas debutando de amarillo en Primera División. Muchos alicientes para que el duelo de esta jornada sea muy especial para el extremo ahora del Eldense.

Antes de tirar de emociones y el choque en Carranza, el jugador habla de su situación personal en los micrófonos de COPE Cádiz. "Todos tenemos que poner nuestro granito de arena en el equipo. La temporada pasada estuve muy bien. Tuve la suerte de poder disputar muchos partidos y ahora llevamos seis encuentros y la verdad es que estoy muy contento", reconoce el jugador cuando se le pregunta por su titularidad induscutible. Chapela no olvida que "acumular partidos en Segunda para mí, que he sido un recién llegado al fútbol profesional es síntoma de que estoy haciendo las cosas bien".

Lograda la permanencia la pasada temporada, mal haría el Cádiz en confiarse con el Eldense. "El objetivo del equipo es la salvación, mantenernos en Segunda una temporada más. Somos un equipo muy competitivo, vamos todos de la mano. Lo dicen todos pero salimos en cada partido con la idea de dañar al máximo al rival de cada jornada. El sábado vamos a tener un partido muy bonito en Cádiz".

Y es que en una Segunda División con tantos históricos parece que el Eldense es la cenicienta por tener menos nombres. "Es verdad que este año la categoría parece más competitiva pero no somos el equipo más modesto ni mucho menos, cada partido es un mundo y cada encuentro es totalmente distinto al anterior".

Dejando el Eldense y recordando su pasado cadista, el chiclanero tiene guardado en la memoria su debut con el Cádiz en Primera División. "Ese verano no me deja el Cádiz salir y llegamos al acuerdo de dejarme hacer la pretemporada con el primer equipo. Álvaro Cervera medio la oportunidad de debutar en un Cádiz - Valencia. Le gusté al entrenador poco a poco y al final me dio esa confianza de estrenarme en la élite y tener minutos en más partidos. Eso me paso a mí y también a Álvaro Bastida que jugó más de un partido".

"Cuando un canterano debuta lo importante es disfrutar y ya tendrás tiempo de demostrar las cosas que puedes hacer", añade. Precisamente, ahora triunfa otro canterano, con el que no llegó a coincidir, Chris Ramos. "Cuanta más gente de la casa haya en Cádiz será mejor para todos, también para el aficionado que se sentirá orgulloso de todo ello". Un sueño hecho realidad, sobre todo siendo jugador de la cantera.

"Como a todo canterano que sube al primer equipo y siendo de Cádiz es un orgullo debutar con el equipo de tu tierra y más en Primera". Fue la temporada del cambio de entrenador, la marcha de Cervera y la llegada de Sergio, cosa que le perjudicó. "Nunca sabes qué te viene mejor o qué peor. Las circunstancias fueron así, yo no decidía y lo importante es que esto es fútbol".

Y tras varias temporadas, el jugador se ha asentado en Elda, provincia de Alicante. "Echo de menos Cádiz aunque Elda es parecido. Allí tengo a mi familia y amigos, los cuales veré muchos en Carranza el próximo sábado en la grada. Un partido va a ser muy especial, es la primera vez que me enfrento al Cádiz. Va a ser un encuentro muy bonito".

Un reencuentro este sábado sobre todo con un buen amigo. "Tengo ganas de saludar a David Gil. Tengo mucho trato con él y lo hago a menudo. Le mando un abrazo fuerte y espero el sábado marcarle un gol". Sobre el equipo de Paco López, Chapela quiere que siga la mala dinámica de los amarillos como local, evidentemente. "Espero que el Cádiz tampoco gane este sábado pero es un equipazo y estoy seguro que va a estar arriba esta temporada. El Cádiz está hecho para ascender y hay que olvidarse de las circunstancias de la temporada pasada".