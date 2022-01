Osasuna - Cádiz: Hundimiento en El Sadar (2-0)

"Muy mala pinta". La frase de es de Juan Cala tras el Osasuna 2-0 Cádiz de El Sadar. Una nueva derrota de un equipo amarillo que mostró una cara de descenso muy clara bajo la lluvia de Pamplona. Un desastre de partido en el que nunca estuvo cerca de puntuar y en el que no mostró un ápice de reacción o de amor propio para intentar sumar ante un rival que llevaba meses sin ganar.

Un solo tiro a puerta en todo el partido, de Andone con un remate de cabeza que atrapó sin problemas Herrera, fue todo el bagaje ofensivo de un equipo que se está hundiendo poco a poco. Una falta de calidad en todos los sentidos alarmente para un conjunto incapaz de dar dos pases seguidos durante el partido.

Salía el Cádiz con ganas al choque bajo el temporal de Pamplona en forma de lluvia. Varios saques de esquina que ponía Álex eran los primeros acercamientos del Cádiz en un inicio bueno en el que aguantaba bien. Osasuna no llegaba y las fuerzas estaban igualadas. Sin embargo, con el paso de los minutos apretaba el equipo local hasta que en una segunda jugada Budimir marcaba tras un buen centro de Kike García. Error defensivo que costaba un gol y a partir de ahí comenzar a pensar en el milagro. Todo ello a pesar que quedaba toda la segunda parte por delante.

Alejo entraba en el campo por Jonsson en el descanso pero a los dos minutos de la reanudación llegaba el remate. Un rebote y con la cara Kike Barja ponía el segundo entre la endeble defensa del Cádiz. Y se acabó el partido. Quedaba toda la segunda parte pero el Cádiz no mostró ni por un segundo capacidad de ir a por el partido. Nada en ataque y síntomas de equipo descendido. Solo la suerte privó a Osasuna de golear al Cádiz.

El equipo sigue mostrando un nivel de calidad muy bajo y que compite ante rivales que le sobrepasan en todo, absolutamente en todo.

Álvaro Cervera: «Hay que cambiar muchas cosas»

"He visto partido mejores a Osasuna, en su campo es un equipo muy intenso. Los hemos parado bien en el principio hasta el gol. Son mas intensos que nosotros y con la pelota también son mejores. Nuestro equipo lo ha intentado por momentos pero Osasuna ha sido mejor", resumía el técnico cadista sobre el partido.

Cervera no ocultaba que "esta derrota, como todas, nos hace daño porque estamos en una situación difícil y hemos ganado pocos partidos.

Pensamos en el fútbol como un juego maravilloso y vienes a Pamplona lloviendo y te gana un equipo en el que se demuestra que puede hacer mucho más".

El entrenador cadista hablaba de los tantos del cuadro navarro, sobre todo en la manera en que se produjeron. "Los goles no te afectan cuando son, sino como son. Osasuna tiene suficiente categoría para marcarte de muchas maneras pero cuando los tienes parados, el primero tras un rechace y el segundo imagínate. A nosotros es la manera que nos metan los goles y que apenas aparecemos por la portería contraria, ni poniendo tres delanteros".

«Veo factible la salvación, pero así no»

Dentro del análisis del encuentro, Cervera destacaba que "nuestra puesta en acción no es mala pero en cuanto avanza el partido nos diluimos y solo defendemos, perdemos el primer pase y el rival todas las pelotas divididas las perdemos. La superioridad ha sido porque nos han ido metiendo en el área. Ellos se han preocupado solo de atacar", explicaba.

El técnico añadía sobre el encuentro que "la clave es la puesta en acción de un equipo y otro. En jugadas divididas somos siempre perdedores, llegar antes que el contrario. No somos un equipo bueno en ese tipo de jugadas".

Cuestionado por las opciones de quedarse en Primera División, Cervera explicaba que "es cuestión de todo. Veo factible la salvación del Cádiz pero hay que cambiar muchas cosas porque así no puede ser. Si quieren pensar en mi también pero así no nos vamos a salvar. Cuando digo eso no es echar balones fuera, hay que cambiar cosas y si nos queremos salvar no podemos venir aquí y es que no hemos tirado a gol en todo el partido".