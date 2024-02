Osasuna - Cádiz: directos al hoyo (2-0)

Este Cádiz huele a Segunda División desde hace meses pero nadie ha hecho nada por eliminar o al menos suavizar ese olor. Un mercado invernal inexplicable con solo tres jugadores y sobre todo una salida, la de Negredo, que quizás no era la más indicada viendo que hay jugadores que sin paños calientes se pasean por el terreno de juego cada vez que saltan al verde.

Así las cosas el cuadro cadista prolonga una semana más la racha de la vergüenza, la de un equipo que navega a la deriva por el rio de la Segunda División. Cuando juega bien no marca ni al arcoiris, mientras que un mínimo despiste lo paga muy caro.

Ante Osasuna, Pellegrino cambió cosas y le salieron bien en una primera parte de menos a más, buena defensa, dominio y ocasiones muy claras que no se pueden fallar. Fali, Chris y Meré tuvieron en sus botas marcar pero cometieron errores impropios de jugadores de Primera División.

Eso lo aprovechó Osasuna que lo estaba pasando mal en el partido, muy incómodo en el terreno de juego hasta que apareció su delantero estrella. Un buen centro lo cabeceaba mejor Budimir que ponía el primero y hundía al Cádiz. Quedaba más de veinte minutos pero el Cádiz, como siempre, bajaba los brazos y desaparecía. Los amarillos se quedaban fuera del partido y solo faltaba que llegara el final o el segundo y así fue en una contra en la que Machis no quiere ayudar a defender y Budimir se queda solo.

El Cádiz se hunde un poco más y no se atisba reacción en el horizonte. La semana que viene ante el Celta es todo o nada, aunque viendo la dinámica y la sensaciones este equipo parece incapaz de ganar a nadie.

El anáisis de Pellegrino

Para Pellegrino una de las claves estuvo en una primera mitad con ocasiones muy claras de marcar pero con nula efectividad. «Hemos estado bien en la primera parte pero nos ha faltado acierto delante del arco sin tener la efectividad que se necesita», apuntaba. Osasuna es un equipo que saca rédito a los detalles. Con el balón parado o la fortaleza de su delantero. Sabe exprimir esos detalles. No podemos quitar mérito al triunfo del adversario«, explica.

El mister cadista se centra en lo suyo y en lo que necesita mejorar lo antes posible si quiere, no quedarse en Primera, sino tener opciones de luchar por ello. «Lo importante es mirarnos el ombligo como institución, como equipo y grupo humano. Necesitamos mejorar porque no podemos olvidarnos de la capacidad que tenemos como equipo. Los chicos están corriendo y luchando pero estamos en un momento en el que las cosas no salen. La próxima semana tenemos una nueva oportunidad«.