"Las claves de un ictus están en la suerte y en un tratamiento inmediato"

El ictus o más comúnmente conocido como infarto cerebral o embolia, es una enfermedad cerebrovascular. Se produce cuando hay una rotura u obstrucción en un vaso sanguíneo reduciéndose el flujo de sangre que llega al cerebro. Debido a que la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria, las células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de funcionar.

Una enfermedad que es más común de lo que parece y que ha vivido en sus carnes Jose Grima, dircom del Cádiz CF. El protagonista da testimonio de lo que vivió y explica algunas de las claves de esta dolencia que puede ser grave en algunos casos.

"Hay un factor muy grande que es la suerte. El ictus me dio un sábado a las ocho de la tarde, si en vez de darme a esa hora me da dos días antes cuando estaba con el Cádiz concentrado en Galicia a lo mejor el resultado habría sido otro. La suerte es lo primero y más importante, luego tener a alguien al lado, en mi caso fue mi mujer", explica en Deportes COPE.

Grima relata como fue todo: "Noté una migraña al salir de la ducha y como el corazón me latía de una manera distinta con un latido muy fuerte. Me senté en la cama porque creía que me estaba mareando. Se me pasó al sentarme y no le presté más atención. Cuando me puse de pie para recoger la ropa noté que el pie se me había dormido y caí de rodillas al suelo. Fue una sensación super extraña, noté un hormigueo que me empieza a subir por todo el cuerpo. Cuando más me preocupé y me asusté fue cuando la parálisis me llegó a la cara, se me caía la baba", reconoce. "Me cogió la cara entera y esa sensación no la voy a olvidar nunca".

Tratamiento inmediato

La reacción a los sintomas debe ser rápida y ahí Grima destaca que la ayuda de Lorena, su mujer, fue clave: "Ella estaba a mi llado. Llamó a los vecinos para que se ocuparan los vecinos y llamó a la ambulancia. Me tumbaron en la cama y desde ese momento intento mover los dedos porque en un ictus es clave recuperar lo máximo posible para no perder esa movilidad. En ese momento yo moví los dedos de los pies y eso era una buena noticia".

"Me trasladaron a la UCI de un hospital. No perdí el conocimiento en ningún momento, sabía lo que me hacían. El tratamiento fue casi inmediato y empezaron las buenas noticias una detrás de otras. Comencé a recuperar el movimiento y poco a poco las fuerzas. Han pasado tres semanas y estoy ya casi al 100%", explica el dircom del Cádiz CF.

Con todo, el periodista gaditano reconoce que ya se encuentra bien. "Tenía muchas ganas de volver a la normalidad y al trabajo. Mentalmente uno necesita recuperar su día a día para estar físicamente bien", reconoce el responsable de la comunicación del club amarillo.

"Me he sentido como Isabel Pantoja del cariño que he recibido"

Grima recuerda todo lo vivido en los momentos de la recuperación. "Cuando encendí el móvil vi unos 400 mensajes y muchas llamadas pérdidas. Ha sido increíble la cantidad de gente que se ha preocupado por mi. Me he sentido como Isabel Pantoja", apunta entre risas. "El cariño me emociona, ha sido tan grande que no lo voy a olvidar. Esas son las cosas que se te quedan para siempre".

Jose cuenta una anécdota simpática de lo que vivió: "Mi mujer siempre tiene la idea en Navidad de comprarnos un pijama navideño y este año era de elfo. Habrá habido pocas personas en una UCI en España vestido de elfo como yo".

Su vuelta al trabajo y al Cádiz CF: "El otro día en el partido ante el Alavés noté que muchos me miraban más de la cuenta y eso era porque mi mujer les dijo a algunos compañeros que me vigilaran".

