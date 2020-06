El mejor Cádiz CF de la primera década del 2000 y los jugadores que se quedan fuera

A través de Twitter, los cadistas eligieron el mejor once del Cádiz CF de los años 2000 de nuestro club en una encuesta que han durado seis días, con semifinales y final por demarcación. De esta manera, de los 44 jugadores que aspiraban a ocupar un puesto en este once, la afición ha votado hasta tener el once ideal:

1. Armando

21. Varela

4. De Quintana

22. De la Cuesta

3. Raúl López

24. Bezares

16. Fleurquin

10. Lucas Lobos

8. Enrique

19. Sesma

9. Oli

Década de ascenso a Primera

Fue entonces cuando el equipo gaditano ascendió con Jose González en el banquillo a Segunda después de un largo periplo en el pozo (2002/2003), un camino que también retomó con Javi Gracia al frente al final de la década (2008/2009). A mitad de camino, en la temporada 2004/2005 se consumó el histórico ascenso a Primera en Chapín, con Víctor Espárrago al frente.

Sin embargo, al Cádiz CF también le tocó vivir tres descensos de categoría en esta década. El primero llegó después de un año en Primera con Víctor Espárrago (2005/2006).

Fue la última vez que el equipo amarillo compitió en la elite hasta la fecha. Peor todavía fue el descalabro sufrido en la temporada 2007/2008 con el descenso a Segunda B tras consumarse la tragedia en el Estadio Rico Pérez con el inolvidable penalti fallado por Abraham Paz en el último suspiro. En este ejercicio pasaron por el banquillo del Cádiz CF cuatro técnicos: Mariano García Remón, Antonio Calderón, Raúl Procopio y Julián Rubio, y Arturo Baldasano y Antonio Muñoz como presidentes.

Posteriormente, en el curso 2009/2010 tuvo lugar el último descenso del Cádiz CF hasta el momento, y otra vez con rumbo a la categoría de bronce. También le tocó vivirlo en sus carnes al entrenador uruguayo Víctor Espárrago.

Análisis de Juan Lebrero

El historiador del Cádiz CF Juan Lebrero ha analizado en COPE los jugadores elegidos por los aficionados amarillos. Asimismo, Lebrero ha destacado que jugadores como Abraham Paz, Manolo Pérez o Pavoni se han quedado fuera de un equipo en el que podrían haber estado.

Y es que son futbolistas que aportaron mucho al conjunto amarillo en diferentes campañas como futbolistas cadistas.