Manolín Bueno, el eterno gaditano del Real Madrid

"Siempre es un partido especial, he estado muchos años en el Real Madrid pero he vivido toda mi vida junto al Estadio Ramón de Carranza, va a ser un encuentro muy especial para mi", reconoce el exjugador gaditano.

"El primer año que estuve en el Real Madrid vino a buscarme el Barcelona y más tarde equipos como la Juventus o el Torino. Nunca me dejaron irme porque existía la cláusula del derecho de retención y era muy complicado". Y es que Manolín vivió muchos años siendo un suplente de lujo de Paco Gento, el mejor extremo zurdo de la época.

"Berbabéu me decía que si Pelé era el mejor, el suplente de él era el segundo mejor jugador del mundo, pues eso mismo me decía a mi sobre ser el suplente de Gento", explica entre risas. "Gento no cogía ni un resfriado y si lo cogía era porque el defensa rival pegaba muchas patadas. Siempre he llevado muy bien con él".

Manolín recuerda cómo lo fichó el Madrid. "En un Trofeo Carranza se fijaron en mi. Me dijeron que jugara la segunda parte, remontamos con el Cádiz CF y al poco tiempo fiché por el Madrid".

Las opciones del Cádiz CF

El exfutbolsita gaditano entiende que el Cádiz CF tiene sus opciones de ganar al Real Madrid. "Hoy en día se ha igualado mucho el fútbol, como el equipo favorito no tenga su día cualquier rival le puede hacer mucho daño. Peleando se gana muchos partidos. Ahora los equipos son distintos porque priman mucho el físico".

"Lo mejor que tiene el Cádiz CF es que sabe a lo que juega. Tiene un entrenador con un sistema consolidado que sabe hacer las cosas y eso es muy importante". De cara a la permanencia, Manolín tiene claro que "el Cádiz CF peleará como el resto".

Y volviendo al choque del sábado, "tengo claro que quiero que gane el Cádiz CF", concluye.

También te puede interesar: