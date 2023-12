Las Palmas - Cádiz: desde La Laguna al rescate (1-1)

Si en Vigo fue una expulsión, ante Osasuna un penalti, en La Palmas fue el propio Cádiz quien se echo tierra encima para comenzar de la peor manera posible y tener que remar a contracorriente todo el encuentro hasta encontrar un tanto del empate que llegó con merecimiento pero muy al final del choque.

Porque el Cádiz salió muy mal al estadio de Gran Canaria, olvidando que estaba en descenso y que tenía que ganar como fuera. Las Palmas bailaba al Cádiz y un error atrás propició un buen disparo del barbateño Pejiño que Conan ni vio solo para sacar el balón del fondo de la red. El Cádiz ya perdía merced a un inicio desolador pero a partir de ahí trataba de cambiar el partido.

El VAR anulaba un gol a Alejo por un ajustado fuera de juego y los de verde lo seguían intentando. Roger antes de irse lesionado tenía una clara y Chris Ramos un mano a mano. Con poco al Cádiz le hacían daño y el Cádiz necesita un mundo para hacer daño.

La segunda parte era igualada con pocas ocasiones, con Las Palmas haciendo poco y el Cádiz tratando de hacer cosas. Pero el arreón final no llegaría hasta los diez últimos minutos en los que el Cádiz acumuló ocasiones y encontró el gol con un remate en córner de Chris Ramos. Quinto gol del gaditano, nada más y nada menos. El empate no saca al Cádiz de pobre, pero visto lo visto menos es nada.

El análisis de Sergio

Sergio lamentaba el mal inicio de su equipo en un encuentro con mucho en juego para los de verde en Las Palmas. «La sensacion que tengo es contariado porque no hemos salido bien, hemos estado cohibidos, hemos salido sin la frecuencia necesaria y sin entender en la situación en la que estamos. Tras esos diez minutos el equipo ha hecho un partido muy bueno en la primera parte y en la segunda hemos sido superiores. Hemos tenido uno contra uno, el portero rival ha sacado una gran mano, otra de Roger..., quitando los diez primeros minutos que no nos pueden pasar hemos hecho un gran partido y el empate se me queda corto«, explicaba el entrenador cadista.

Sergio no ocultaba que los 13 partidos ahora sin ganar se están convirtiendo en una losa demasiado grande. «La racha nos pesa mucho porque es muy larga. Eso te hace ir con el agua al cuello y perder confianza. Este equipo responde en situaciones límites pero estoy rabioso con el comienzo del partido. Verte fuera del descenso es importante pero no es definitivo, estamos en deuda porque llevamos solo 14 puntos«.

Con todo, las sensaciones es que el Cádiz está mejor en las últimas semanas a pesar de que no termina de conseguir la victoria. «El equipo en los últimos partidos ha dado un paso adelante. En los dos últimos encuentros han sido acciones ajenas pero hoy hemos sido nosotros los que hemos fallado».