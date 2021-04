Cañizares: "Lo que más me gusta de Cervera es que no miente a nadie"

Santi Cañizares es actualmente comentarista de Primera División en televisión y también en los micrófonos de la Cadena COPE. Portero internacional y uno de los jugadores que más huella ha dejado en las últimas décadas, el exguardameta conoce bien al Cádiz de Álvaro Cervera, cosa que analiza de cara al partido ante el Real Madrid en Deportes COPE Cádiz.

Cañizares, exjugador del Valencia, hace referencia a lo que pasó en el partido ante el que fuera su equipo en Carranza.

"Me tocó comentar el partido lamentablemente en televisión y mucha gente esperaba que condenara a Cala y que yo me pronunciara al respecto sobre algo que no había pruebas. Muchos seguidores del Valencia esperaban que yo me posicionara porque entienden que tengo que defender siempre al Valencia. Fue un día en el que el comentarista sale corneado seguro, por arrimarte o alejarte del toro. Fue un día desagradable pero estoy contento por lo que dije. Ojalá todo haya sido un malentendido y nada más, pero yo tengo porqué juzgar eso".

Respecto a la trayectoria del conjunto gaditano, Cañizares destaca que "el Cádiz viene de Segunda, se plantea como objetivo principal no descender y tiene pinta que el descenso lo va a ver por televisión pues que te voy a decir, la temporada es magnífica. Para conseguir el éxito el entrenador tiene que ser bueno y convencencer a los jugadores de la idea, junto con el respaldo del club. Si tienes todo eso, caso del Cádiz, se pueden conseguir cosas. Lo importante es hacer las cosas bien y confiar en un proyecto y entender que tu entrenador es el mejor".

El estilo del Cádiz

"Respeto todos los estilos y lo bonito es que se pueden ganar partidos de una manera u otra. Lo que más me gusta de Álvaro Cervera es que no miente a nadie. Hay muchos que quieren decir cosas a la gente y tal, pero Álvaro es un tipo franco. Lo más fácil para él sería lanzar un discurso que enamora aunque luego hiciera otra cosa. Cervera no es así y cuenta las cosas como son. Entiendo que la fuerza de su equipo es la defensa y sabe que esa es la manera de competir para conseguir el éxito".

"En Segunda División el Cádiz tenía que ganar partidos para ascender, ahora para salvarse, y de una manera u otra lo está consiguiendo creyendo en una forma con jugadores que creen en lo que hacen. Veo al Cádiz salvado, hace un par de meses puede que tuviera dudas pero ahora mismo estoy convencido que se queda en Primera División".

Cádiz - Real Madrid

"El Cádiz tiene muchas opciones de complicarle el partido al Real Madrid. Cuanto más tiempo deje su portería a cero más problemas tendrá el Madrid, lo que está claro es que el estilo del Cádiz no le gusta en absoluto al Madrid. El equipo de Zidane tiene la obligación de ganar y está mucho más exigido y el Cádiz si puede puntuar bien y si no pues no pasa nada".

Conan Ledesma

De portero a portero, lo bueno y lo malo de Conan Ledesma. "A mi me gustaba mucho mejorar mi técnica como portero y Conan no es un guardameta técnicamente bueno. Tiene una escuela argentina que no es la mejor del mundo. Lo que me gusta de él es su personalidad, tiene mucho carácter y tiene un fútbol distinto que ejerce en el campo.".

"Ha crecido durante la temporada y por tanto no sé donde está su techo. Siempre está concentrado y tiene una buena actitud que te hace pensar que va a ir a más su rendimiento".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

Cádiz - Celta: Punto para seguir creyendo (0-0)

"Mi padre querría un empate en el Cádiz - Celta"