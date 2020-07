Las cuentas del Cádiz CF para subir a Primera

El Cádiz CF lo tiene muy cerca, lo toca con la yema de los dedos, ya sueña con estar en Primera División la próxima temporada. El conjunto cadista huele a ascenso, es consciente que ha hecho lo más difícil y que solo le queda dar un paso más para estar en la máxima categoría.

Sus dos victorias consecutivas ante Oviedo y Extremadura han allanado mucho un camino que se han encargado también de facilitar el resto de rivales con sus derrotas la pasada jornada.

Con todo, ocho son los puntos que el Cádiz CF se ha llevado de renta de su victoria en Extremadura. Una ventaja importantísima teniendo en cuenta que solo quedan tres jornadas, al menos para los amarillos. Una ventaja considerable que de mantenerse esta jornada dejaría el alirón prácticamente hecho este fin de semana.

¿Qué necesita el Cádiz CF para subir matemáticamente?

Las cuentas son claras. El Cádiz CF podría ser equipo de Primera este mismo sábado ganando al Fuenlabrada en Carranza, aunque para ello no depende de sí mismo. Los de Cervera tienen que esperar que sus rivales vuelvan a no hacer los deberes este miércoles y jueves en sus respectivos partidos, algo que no parece sencillo aunque viendo los rivales de Huesca, Zaragoza y Almería, todo puede pasar.

Una jornada nada fácil para los perseguidores. Este miércoles el Huesca juega en El Alcoráz ante el Alcorcón, invicto a domicilio, y el jueves el Zaragoza viaja a Tenerife y el Almería a Girona. Casi nada.

Si el Cádiz CF es capaz de acabar esta jornada con más de los cinco puntos con los que comenzó esta fecha del calendario, dependerá de sí mismo este sábado. El equipo gaditano llegaría al choque ante el Fuenlabrada con siete u ocho puntos de ventaja sobre el tercero, lo que con un triunfo le aseguraría el ascenso. Incluso con un empate también podría subir si la renta antes del duelo del fin de semana fuera de ocho puntos, en el caso de que fuera siete el empate le haría estar pendiente de los resultados de los rivales de dicha jornada.

La otra posibilidad para ascender es que la ventaja sobre el tercero se mantenga en cinco puntos porque los rivales venzan, al menos dos de ellos. En ese caso, el Cádiz CF necesitaría ganar al Fuenlabrada y que este fin de semana Huesca, Zaragoza o Almería pinchen en sus partidos. En todo caso sería que la próxima jornada el Cádiz CF tuviera un mínimo de seis puntos quedando dos jornadas para el final, por lo que el empate le podría valer siempre y cuando el resto no ganara en la jornada 40.