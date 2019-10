Karim: «Aún no sé porqué no tuve más minutos en el Cádiz CF»

Apenas estuvo seis meses en el Cádiz CF y se fue después de haber cumplido siempre con nota cada vez que saltó al campo de juego. Fue de esos jugadores que, aun haciéndolo bien, acabó siendo arrollado por la dinámica positiva de un equipo que no entendía el fútbol sin un doble pivote constituido por jugadores del perfil de Garrido, José Mari y Álex, dueños y señores de un centro del campo donde sólo pudo colarse Edu Ramos. En cambio Karim Azamoum, por mucho que gustase su cambio de ritmo, su presión adelantada y su llegada a gol (marcó uno legal y otro ilegal ante el Espanyol que pudo suponer la clasificación a cuartos de final de Copa), nuca fue importante para Cervera, que solo lo empleó en Liga 29 minutos repartidos en tres partidos en los que jugó los minutos de la basura. Más jugó en Copa ante el Zaragoza (90 minutos) y en la eliminatoria ante el Espanyol, donde marcó un gol legal y otro en fuera de juego.

Después de no ser importante para Cervera salió en enero al Elche y ahora está en el Albacete, donde es titular y se encuentra "contento" porque tiene minutos. "Estoy en buen club y equipo y tengo los minutos que quiero. Espero seguir aquí tiempo", mainfestaba en Deportes Cope.

Echando la vista atrás, el francés se queda con todo lo vivido. "En el Elche jugué 16 partidos, muchos como titular. Tuve oportunidades y lo pasé bien. Aquí he empezado la pretemporada y eso me ha ayudado mucho para meterme en el equipo y ser titular ahora".

Como no puede ser de otro modo, su salida del Cádiz CF no está entre sus mejores recuerdos. "Me fue triste porque vine de Francia con un proyecto y con muchas ganas y no tuve la oportunidad". De la misma forma, mira al pasado sin reproche alguno porque "esto son cosas del fútbol, donde hay momentos buenos y otros difíciles". Y sobre todo, se queda con lo vivido. "Me gustó el Cádiz CF porque es un buen club. Me gustó mucho la afición, el estadio Carranza y es una buena experiencia", resumía.