Juan Cala analiza su carrera en COPE: "Cádiz ha sido una experiencia vital enorme"

"Me estaba encontrando con muchos problemas en la rodilla y ya veía que aunque te das cuenta que algo malo va a pasar te quieres agarrar a la última esperanza. Estaba la decisión tomada realmente en agosto y ya era la forma de comunicarlo y transmitirlo simplemente", explica el jugador en una amplia entrevista en Deportes COPE Cádiz.

El jugador recuerda que todo empezó tras conseguir la primera permanencia en Primera con Álvaro Cervera. "Quizás a toro pasado me hubiera pensado más lo de pasar por el quirófano, un tratamiento más conservador a lo mejor. Al final fue todo más a contracorriente, me recuperé y con Cervera tuve más oportunidades pero luego la llegada de Sergio no terminó de darme la confianza que yo necesitaba, sin que esto sea un reproche".

¿Te has arrepentido de algo en tu carrera? "Quizás de haber de tomado algunas decisiones primando más lo económico que lo deportivo. He hecho algunos cambios de equipo pensando solo en el dinero como cuando me fui del Sevilla al Cardiff o más tarde a China. Me nublaba el tema económico y luego es cierto que he primado lo deportivo, como jugar en el Cádiz, y ha sido lo mejor que he hecho en mi carrera. La experiencia de Cádiz no la cambio por nada".

El exfutbolista habla de su papel de miembro importante del vestuario. "Puede ser que fuera un poco mediador en la época de Cervera. Hay que recordar que yo era y soy amigo del presidente y eso había que tenerlo en cuenta, pero siempre le decia a uno y a otro que había que arrimar el hombro por el mismo objetivo".

Cala reconoce que "lo del Cádiz ha sido una experiencia vital enorme. Uno es de donde nace, del Sevilla, pero también dónde pace, Cádiz. Le debo mucho a la ciudad, recibí un apoyo unánime cuando pasó aquel episodio con Diakhaby", reconoce el lebrijano.