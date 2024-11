Joselito, jugador gaditano de la selección española de fútbol playa: "Mi objetivo es estar en el Mundial"

José Sánchez 'Joselito' es uno de los pilares de la selección española de fútbol playa. Un deportista de primer nivel que llega la bandera de Cádiz allá por donde va. Curtido en la Playa Victoria, en las pistas y campos de la capital gaditana, Joselito "aunque prefiero que me llamen Jose", reconoce entre risas, vive el fútbol con la misma pasión que atesora su calidad en la playa o en una pista de fútbol sala.

Joselito cumplió no hace mucho el sueño de jugar en su ciudad con la camiseta de España. "Fue increíble estar en mi playa con nuestra gente. Jugar con España es algo único, representar a tu país es muy importante", explica en referencia al clasificatorio europeo de fútbol playa para el Mundial 2025 que se disputó no hace mucho en tierras gaditanas. "He tenido buenos espejos donde mirarme, por ejemplo Fran Mejías, los hermanos Torres. Ellos han estado muchos años en la élite y he aprendido mucho de todos ellos". Y es que el gaditano es ahora mismo uno de los futbolistas con mayor talento de la selección de Cristián Méndez.

¿Cómo empezaste? "Yo jugaba mucho en la Caleta, evidentemente, y me dijeron que probara en un torneo y de ahí poco a poco me han ido llamando equipos y selecciones. Cuando te ves cerca de la élite ya piensas que lo mejor es que sigas ahí y lo pongas todo en el fútbol playa. Lo he intentado compaginar con el fútbol sala pero es muy complicado por el tema físico", destaca.

Para Joselito jugar a fútbol playa es un reto físico. "En la arena duras poco. Son esfuezos cortos e intensos. Tienes que estar físicamente preparado porque sino la arena te llega al cuello". El jugador reconoce que "es muy complicado compaginarlo con el fútbol sala por el cambio de terreno, eso se nota mucho, demasiado", detaca.

el auge del fútbol playa

"Todo aquel que se dedica al fútbol playa quiere ir a la Selección. Le pregunto mucho a los veteranos del equipo y me dicen que hace unas décadas era imposible que chicos tan jóvenes se dedicaran a este deporte. Ahora hay muchos formadores y clubes base que fomentan mucho el fútbol playa".

Al respecto, Joselito recuerda que "en Cádiz tenemos varias escuelas. Hay clubes que forman a muchos jugadores, algunos de ellos han llegado a selecciones provinciales y andaluzas. Se está trabajando bien en la ciudad", destaca.

"Voy a luchar mucho por estar en el próximo Mundial de 2025 en Seychelles. Es un objetivo que tengo marcado y voy a entrenar muy duro para estar ahí", concluye.