José Mari y Álvaro Cervera, en COPE: "Lo pasamos bien en aquel Cádiz, todo iba más allá del juego"

Álvaro Cervera y José Mari, juntos en Deportes COPE Cádiz. Los dos grandes referentes de aquel Cádiz que se metió en Segunda y jugó un play off de ascenso, un ascenso a Primera y otra permanencia en la élite. Casi nada.

Los dos han sido protagonistas en COPE recordando y evocando aquel Cádiz, con muchas anécdotas. Cervera habla de como recibió la llamada del club. "Me mandaron un mensaje desde el club, iba conduciendo y me paré para verlo y evidentemente dije que sí, que iba a estar en la despedida de José Mari. Sentí un cosquilleo importante cuando llegué al estadio. Me quedé en la puerta y la suerte fue que me encontré directamente a José Mari. Es verdad que desde mi despedida no he vuelto a Carranza porque cada palabra que digo se le da mucho bombo y no me gusta. Con la edad pienso que cada vez que se habla de uno, peor, y además se buscan muchas contradicciones y tal y eso no me gusta", destaca el entrenador.

¿Qué ha significado José Mari para Álvaro Cervera? "He hablado muchas veces de él, en público y en privado. A mi me encantaría tener 25 José Mari en el campo y sobre todo en el vestuario. Es el jugador que nunca preguntaba, hacía las cosas porque se lo decía su entrenador y se sentía obligado. A veces aciertas y otras no pero esos jugadores que preguntan y no lo hacen, aún sabiendo que puede salir mal, hacen que estos futbolistas y personas sean una bendición".

El entrenador destaca anédotas y momentos. "Recuerdo varios episodios con él. Tras perder un partido, un lunes por la mañana se acercó a mi y me dijo que no pasaba nada y que levantara el ánimo. Recuerdo también cuando llegó al Cádiz y empezó a decirme que si había estado entrenando con un entrenador personal y tal, hasta que ya me dijo 'míster, en verdad no he hecho nada'", reconoce Cervera con las risas cómplices de José Mari. "Logramos conocernos", dice el jugador roteño al que fue su entrenador. "Gracias a Dios logramos que si alguno de los dos tenía un momento malo el otro lo captase y lo apoyara. Yo he estado a su lado pero él conmigo también. Recuerdo momentos en los que quizás el nivel había bajado tras mi lesión pero él me seguía poniendo porque pensaba que los jugadores se recuperan jugando".

"lo pasamos bien sufriendo"

"Hicimos un grupo importante", dice Cervera. No éramos los mejores pero si nos portábamos como los mejores y eso nos daba un valor añadido. Todo venía más allá del fútbol y el juego, era la particularidad en el juego que teníamos". La dupla José Mari - Garrido, símbolo de muchas victorias en el Cádiz. De hecho con ambos en el campo, según el dato dado por Manuel Vizcaíno, el equipo solo perdió un 20% de partidos. "Conseguimos tener un grupo, que no logré tener al final y eso fue mi perdición, que va más allá de lo que se ve en el campo. Cuando se juega mal no se tiene porqué perder. Yo no conocía ese dato, se lo escuché al presidente y es muy revelador. José Mari y Garrido son dos grandes futbolistas, cada uno con sus condiciones y llama mucho la atención que esta pareja de futbolistas consiguieran lo que se consiguió en el fútbol moderno". "Los dos corrían 12 kilómetros cada partido. A mi me daba igual si daban el pase bien o mal, tenían que correr 12 kilómetros si no perdíamos los partidos", destaca Cervera entre risas.

"Aquel Cádiz se debería tomar como ejemplo de muchas cosas. Es verdad que sin José Mari ya se va aquel Cádiz y solo queda Álex Fernández. Creo que aquel equipo hizo muchas cosas bien, más allá de luchar por estar arriba en Segunda, conseguir el ascenso a Primera y mantenerse en la élite". "Siempre quedará que aparte de ganar partidos hubo algo más". Cervera sonreía sobre los goles de José Mari. "Gran gol el que hizo en Soria pero me acordé también del que le anularon en Vallecas". Recuedo al que respondía el propio José Mari con mucho arte. "Yo no podía marcar porque no podía pasar del centro del campo, si con Alvarito y Salvi era imposible. Llegaban al área y ya había acabado la jugada".

José Mari acaba la entrevista con una frase para el recuerdo. "Lo pasábamos bien sufriendo".