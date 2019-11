Jesús Casas: «Para lograr cosas hay que soñarlas; yo sueño con ganar un título con el Cádiz»

Gaditano y cadista, Jesús Casa vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Tras ser entrenador de equipos de la provincia, la cantera del Cádiz CF y ojeador del FC Barcelona, Casas es actualmente el segundo entrenador de la Selección Española de fútbol.

Un privilegio que vive con pasión, más aún cuando este viernes se juega en su ciudad natal, Cádiz, un partido oficial entre España y Malta.

"Me ilusiona pero no sé qué va a deparar mi carrera profesional. Siempre he tenido esa espinita. Incluso tengo una broma con un amigo, al que le digo que voy a ganar un título con el Cádiz CF. Para lograr las cosas, primero hay que soñarlas. Ahora parece imposible, pero... también lo parecía lo que estoy viviendo actualmente".

¿Qué es más fácil? ¿Que España gane la Euro o que el Cádiz CF suba a Primera?

"Ahora mismo que suba el Cádiz porque va enfilado. Fuera de bromas, la Segunda es muy larga y muy traicionera en ese aspecto. La palabra fracaso es muy fea. España ha ganado tres veces la Eurocopa, dos de ellas seguidas. Entonces ¿siempre que no la ganamos fue un fracaso? Yo creo que no. Tendemos a menospreciar a los equipos, a Malta, a Islas Feroe y al rival de turno".

Me consta que sigue al Cádiz CF como un cadista más.

"Siempre que puedo lo veo en televisión, a Carranza he venido poco. A Álvaro Cervera le avalan los números. Y el Cádiz domina los partidos. No dominará el balón o la posesión, pero sí el partido. Y ha involucrado incluso a la afición. Otras hinchadas pitan cuando su equipo pierde la pelota, pero la cadista tiene la paciencia y sabe esperar la oportunidad de tener la pelota y hacer daño en un contraataque o un balón parado. No está el agobio".