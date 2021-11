«Hay que mentalizarse que vamos a pasar apuros»

Es por todo ello por lo que el partido del cuadro cadista ante el Athletic es un duelo siempre especial para uno de esos hombres que en silencio ha formado parte de la historia gaditana, Don Luis Escarti.

"El Cádiz es el club de mi vida", tal y como explica el que fuera entrenador y coordinador de la cantera amarilla. Su historia es cuanto menos curiosa pues Escarti es nacido en el País Vasco, criado en el norte, pero cadista de la cabeza a los pies.

"Soy simpatizante del Athletic de toda la vida porque mi familia tiene una vinculación importante. En el País Vasco nacímos dos de mis hermanos y yo, concretamente en Barakaldo. Allí todos los domingos íbamos a San Mamés y es algo que no se olvida nunca", explica. Eso sí, no hay dudas para este viernes: "Quiero que gane el Cádiz, por supuesto. Estamos muy necesitados y ojalá ganemos en San Mamés".

Con todo, Escarti prevé, como no puede ser menos, un choque muy complicado el que disputa el cuadro de Álvaro Cervera ante el Athletic. El momento amarillo así lo define. "El Cádiz no está bien porque en defensa está concediendo demasiado. La temporada pasada veíamos un Cádiz que era una roca en defensa pero ahora está siendo de los equipos más goleados, y ese es el principal problema de Cervera".

"Hay que arreglar esos problemas en defensa cuanto antes y buscar tres equipos peores que nosotros. Los fichajes no están dando su mejor nivel, ante el Mallorca, salvo Sobrino, no había ninguno en el once titular. No estamos como le gusta a Cervera, antes veíamos un Cádiz que te podía gustar más o menos pero lo que estaba claro es que sabía a lo que jugaba y era un equipo con todas las letras".

Escarti, acostumbrado a temporadas históricas muy complicdas del club cadista, recuerda que "tenemos que asumir que la posición actual del Cádiz debe ser la normal. Hay que mentalizarse que tenemos que pasar apuros en Primera División, no hay otra".

De su otro equipo, Escarti destaca que "el Athletic tiene bajas importantes, como la de Íñigo Martínez pero tiene arriba futbolistas que son muy buenos como Williams, Munian y Raúl García. Es un equipo que funciona como un bloque y Marcelino le ha dado su sello".

