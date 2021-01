Girona - Cádiz: La cara B de los amarillos no comparece en Copa (2-0)

El Cádiz cayó eliminado de la Copa del Rey con total justicia. Sin tirar a puerta en todo el partido es imposible que pueda ganar a quien sea, y menos a un rival fuerte de Segunda División que demostró más calidad que el conjunto gaditano.

Solo Fali del equipo titular de Liga era el que partía de incio en un equipo con Baró y Saturday en la defensa. La primera parte del Cádiz no fue mala pero el partido llegó igualado al descanso. Tanto es así que el conjunto catalán ventiló la eliminatoria con dos ocasiones merced a regalos amarillos. Dos goles de Valery pusieron por delante al Girona que sin hacer nada del otro jueves se llevó el partido.

Y encima, la peor noticia para el Cádiz la lesión de Carlos Akapo. El jugador se fue llorando tras lesionarse solo en la rodilla. Un percance que preocupa mucho en el seno cadista que ya piensa en el choque del martes en Liga ante el Levante.

Cervera: "Hay jugadores que no aprovechan las oportunidades"

Ni una palabra más alta que otra. El tono de Álvaro Cervera no era el de otros partidos que se le veía más enfadado. Sin embargo, el uso de algunas expresiones y otras frases eran mensajes claros a un equipo que no rindió y prácticamente no compareció en el choque de Copa ante el Girona. Seguramente el hecho de que el partido no fuera de Liga puede que influyera en la poca dureza del semblante del entrenador.

"No hemos tirado a gol en todo el partido, el rival ha sido mejor. Las sensaciones han sido malas, no saco ninguna conclusión buena. No hemos tirado, hemos fallado pases que siendo un equipo de Primera que no se puede fallar y cosas que no se pueden hacer. El Girona es justo venceder y poco más", explicaba el técnico amarillo.

Cervera lo dejaba más que claro: "Esperaba más del equipo de hoy porque somos una plantilla de Primera División y todos tienen quedar más para jugar en este equipo. Esperaba más porque se han hecho muchas cosas mal".

El rendimiento de los suplentes del Cádiz pueden influir en el mercado de fichajes. "A mi no me refuerza, todos trabajamos en la misma línea. Imagino que todos queremos lo mismo, necesitamos más. Aparte de eso hemos venido a jugar ante un rival de Segunda División que nos puede ganar pero no de esta manera. La primera parte ha sido igualada pero la segunda nada de nada. Nos pueden ganar pero hay cosas que jugadores de Primera no pueden hacer. Hacemos cosas que le damos ventaja al rival".

