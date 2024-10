Duda analiza el Cádiz - Málaga en COPE Cádiz: "Veo favorito al cuadro cadista"

Hablar del portugués Duda es hacerlo de uno de esos futbolistas que dejaron su sello a base de goles, muchos de ellos de falta, en un Cádiz que tiritaba en el pozo de Segunda B, con una temporada, la segunda del jugador porteño de amarillo, en la que incluso hubo encierros en el vestuario del antiguo Carranza por los impagos del club.

El Cádiz fue el primer club en España de Duda. Fichado por el club malacitano, jugó cedido en tierras gaditanas hasta que el Málaga lo repescó tras su brillantez de amarillo y desde ahí su carrera despuntó, con paso incluido por el Sevilla y con la disputa del Mundial de Sudáfrica con Portugal. Alejado de los terrenos de juego, que no del fútbol, casado con una gaditana y viviendo en Rincón de la Victoria, Málaga, el portugués no pierda la vista del choque de este sábado que enfrentarán a dos equipos que le han dejado muy marcado para siempre.

«Es un partido muy bonito, un derbi andaluz por todo lo anto», explica. «Son dos clubes grandes con mucha historia en un momento distinto y difícil para el Cádiz pero sin duda un partido muy bonito el que se va a vivir este sábado en Carranza». Duda recuerda su paso por el Cádiz, dos años muy distintos. «Vestir la camiseta del Cádiz fue en el comienzo de mi carrera».

El jugador venía del Vitoria de Guimares hasta que llegó a tierras gaditanas. «La primera temporada fue complicada en lo deportivo porque hasta última hora no nos salvamos en Segunda B y en el siguiente fue todo lo contrario, muy mal todo en lo institucional pero maravilloso en lo deportivo. Hicimos todo mejor que lo demás pero circunstancias extradeportivas no nos permitieron el ascenso», recuerda.

De aquella segunda campaña no olvida los encierros en Carranza y todo lo extradeportivo que condicionó mucho la marcha del conjunto cadista. «Era una plantilla de chavales de la cantera del Cádiz, que nunca se debe olvidar por cierto. Conseguimos de la mano de Carlos Orue hacer una temporada inolvidable. No perdíamos nunca pero en Tarragona, primer partido de la liguilla, nos hicieron una cosa que empieza por la R«, reconoce entre risas. »Hubíeramos subido seguro si no nos pasa eso ante el Nástic en aquel primer encuentro de la liguilla«.

Un choque que marcó al Cádiz que finalmente se quedó a un gol de ascender tras una campaña con muchos problemas de impagos pero que coronó al Cádiz como primero sólido del Grupo IV con una racha tremenda de victorias consecutivas. Un Cádiz al borde de la desaparición pero que renació gracias a la cantera y el trabajo que se hizo con Orue a la cabeza. «De aquella temporada me quedo con todos los goles que marqué en Carranza. Disfruté mucho, fue un auténtico lujo jugar con la camiseta del Cádiz», destaca Duda.

Y de la frustración de no subir con el Cádiz, a Málaga. «Ahí me consolidé como futbolista. Viví años muy bonitos y despunté mucho, la verdad. Fueron años muy importantes en mi carrera».