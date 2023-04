David Sánchez Flor, una referencia de Cádiz en el voleibol nacional

Este jueves 27 de abril se hacen entrega de los Premios Ciudad de Cádiz de los Deportes de 2022 en los que se destaca lo mejor del deporte gaditano en el pasado año. El mejor entrenador para el jurado ha sido David Sánchez Flor, un técnico que ha llevado el nombre de Cádiz por toda España. Ahora trabajando en tierras madrileñas, en la Federación Española de Voleibol y en el Chamberí, el gaditano recoge "con orgullo" este reconocimiento de su tierra.

"Llevo muchos años, más de veinte, vinculado a este deporte. La mitad de mi vida se lo he dedicado al voleyvol desde que empezara en el Colegio San Felipe Neri. Comencé con mucha ilusión en el colegio, siempre dedicándome al deporte femenino pero empecé con el masculino. Me formé gracias al apoyo de mi familia que me apoyaron mucho y desde entonces no he parado", reconoce el entrenador.

La trayectoria de Sánchez Flor ha ido a más. "El primer salto fue en Melilla con la Superliga masculina y luego a la femenina. Ahora mismo soy el entrenador del equipo de Madrid que ha conseguido el ascenso a La Liga Iberdrola y soy también seleccionador nacional femenino sub-17". Un carrera fulgurante en la que el entrenador gaditano ha apostado mucho por el deporte femenino. "Las mujeres son una parte muy importante del voleibol. Trabajamos mucho en que la mujer siga su carrera deportiva y compitiendo al máximo nivel como lo hacen los hombres".

Una enorme carrera de sacrificios. "En el deporte pierdes más que ganas. Se renuncian a muchas cosas, mucho tiempo sin estar con tu familia. Soy padre ahora y hay días en los que no estoy con mi mujer y mi hija. Cuando consigues algo importante se te olvida todo porque trabajas para esto pero está claro que siempre necesitas el apoyo familiar. Todo lo que consigues es rodeándote de la gente que te apoya", reconoce.

"Este premio va para toda mi familia que me han apoyado desde que empecé en San Felipe Neri y han estado siempre conmigo, ayudándome para ser el entrenador que soy hoy", concluye.