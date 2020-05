Dani Güiza: "Estoy feliz en Sanlúcar, de aquí no me muevo"

Genio y figura hasta la sepultura. Dani Güiza sigue dando que hablar sin perder su forma de ser única e indescriptible. Cercano en el trato y afable, el jerezano vive una segunda juventud en Sanlúcar de Barrameda judando en el conjunto de El Palmar donde ha firmado un año más a punto de cumplir los 40 años, casi nada.

“Estoy muy bien y contento. La verdad es que estoy agradecido al Atlético Sanluqueño y estoy como un niño chico. He firmado un año más, tengo ya 39 tacos y en agosto cumplo los 40. Yo ya no me muevo de Sanlúcar de Barrameda”, reconoce el jugador en el programa ‘El Partidazo de COPE’.

El exdelantero del Cádiz CF y que metiera el gol del ascenso en el Rico Pérez de Alicante, reconoce que “últimamente no estaba siendo titular, espero que cambie la cosa. He jugado poco y no he marcado goles, mis compañeros lo están haciendo muy bien y es un gusto compartir un vestuario con ellos”.

Sin fútbol todavía en las últimas semanas, se ha visto mucho por televisión partidos de aquella Eurocopa de 2008 que inició el periodo dorado de la Selección y que encumbró a Güiza. “No me visto estos últimos días en los partidos que han repetido de la Eurocopa pero yo no me olvido de esos encuentros. Te hace llorar el verlo sobre todo por el abuelo, Luis Aragonés. Para mi es mi padre, mi abuelo, me llevo por el buen camino y gracias a él pude triunfar”.

La foto con las cervezas

El delantero del Sanluqueño ha sido protagonista en el confinamiento con una foto que saltó en redes sociales y que causó furor. En la misma se veía al ariete comprando en un supermercado con un carro de la compra lleno de cervezas.

Una imagen que el jugador describe así. “La foto que me ha enviado todo el mundo es con tres paquetes de cerveza que si lo echas para un mes tienes para dos cervezas diarias”, explica el futbolista entre risas.

“Esa foto fue un robado de verdad, no se quien me lo hizo pero lo tomé a broma, aunque él que lo hizo no sabe los daños que puede ocasionar ese tipo de fotos. Espero que se den cuenta que esas cosas no se puede hacer”, reconoce Güiza que eso sí, no pierde su sentido del humor y apostilla: “Aunque no me tomé mal la foto porque yo subí la foto a las redes sociales también”, reconoce el jugador entre risas.