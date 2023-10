Conan Ledesma y Rubén Sobrino, reconocidos por COPE Cádiz y Shopping Almadraba

Jeremías Conan Ledesma y Rubén Sobrino han recogido los premios que les acreditan como el mejor y el jugador más destascado, respectivamente, de la pasada temporada. Galardón que entregan COPE Cádiz y Shopping Almadraba por tercer año consecutivo y que ya reconoció a Sergio, entrenador cadista a finales de la pasada temporada.

Un reconocimiento que ambos han agradecido a los oyentes de COPE Cádiz y también a Shopping Almadraba, un galardón que han recibido en manos del director de COPE en la provincia de Cádiz José Luis Mendoza Becerra.





Rubén Sobrino ha estado posteriormente en los micrófonos de COPE Cádiz, dónde ha recibido el premio a uno de los jugadores más destacados de la pasada campaña. Temporada en la que hizo una Liga espectacular. «El mister dijo que le sorprendió el nivel que di en la banda izquierda, aunque realmente él me ve en la banda derecha. Yo le dicho siempre que estoy para cinco, diez o cien minutos para jugar en cualquier banda o en la posición que me diga. Con los años he aprendido que hay que dar buen nivel siempre donde sea. Ahora mismo estoy tratando de ponerme lo más fino posible para ayudar al equipo e intentar sacar adelante los objetivos».

La pretemporada no ha sido sencilla para Sobrino. «Hasta hace poco he estado con muchas moletias de la pasada temporada. Quizás de jugar tantos partidos, aunque me lo traté durante el verano y no paré en toda la pretemporada. Intenté ponrme bien cuanto antes y ya casi que lo estoy. Fisicamente me encuentro en condiciones y ahora la idea es plasmarlo en el campo, devolver al mister toda la confianza que me da el míster, que siempre me da minutos".

El Cádiz ha pasado de un gran inicio a unas últimas semanas en las que le ha costado algo más sumar. «Cuesta mucho ganar, muchísimo. En las segundas partes tenemos que hacer más hincapié y entender que los jugadores que entramos de refresco tenemos argumentos para cambiar el partido. Lo que está claro es que esta temporada hay una plantilla más completa, hay jugadores con más experiencia en Primera y sobre todo nos conocemos más. Hay una competencia muy sana que espero que sea bueno para todos».

