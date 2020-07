Cervera: "La historia está por hacer, esto es Cádiz y aquí hay que mamar"

Estoy muy contento», relataba Álvaro Cervera desde El Rosal a los medios oficiales del Cádiz CF una vez consumado el ascenso a Primera tras la victoria del Oviedo en La Romareda ante el Zaragoza (2-4).

El técnico, que ya es un mito del cadismo, no dudó en acordarse de los suyos en estos momentos de algarabía y merecida euforia. «Me acuerdo de mi familia, de toda la gente que sufre todo esto porque parece que somos ‘supermanes’ y no es así, ya que sufrimos mucho cuando las cosas salen mal. Me acuerdo de todos los que están al lado. Ellos saben quiénes son porque sufrieron ayer conmigo y hoy se han alegrado conmigo. Me acuerdo de toda esa gente y de toda la afición que no ha podido estar por cosas del destino».

Cervera, que fue jaleado por sus jugadores en un ambiente festivo, recordó que después del confinamiento a todos los equipos «les ha costado muchísimo porque todos están muy bloqueados. Nosotros hicimos el trabajo mucho antes y ahora nos está costando. De alguna manera tenía que ser y ha llegado así. A veces no se ha sido justo con nosotros y el fruto lo recogimos ahora».

Artífice del ascenso a Segunda en Alicante, Cervera suma cuatro años después un histórico ascenso a Primera. Y todo ello con cuatro años más por delante tras su reciente renovación. «La historia está por hacer. Esto es Cádiz y aquí hay que mamar», sentenció.

