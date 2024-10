Cádiz - Real Oviedo: una alegría con la esperanza del cambio (2-0)

Por fin. Sonó el 'Aleluya' en Carranza y lo hizo tras un buen encuentro del Cádiz que ganó en su estadio, por primera vez esta temporada, tras cuajar un choque muy serio desde el principio hasta el final.

Los jugadores respaldaron a su entrenador haciendo un buen choque, demostraron que están con un técnico que andaba en la cuerda floja en los últimos días. El Cádiz fue mejor que el Oviedo desde una defensa fuerte y un ataque más solvente que otros días.

No pasaba nada hasta que un error de Oviedo lo aprovechó Iza para poner el 1-0 en el marcador. Un tanto balsámico que daba alas a un equipo deprimido. En la segunda parte había que buscar el segundo y sobre todo ser serios atrás. Y así fue. El Cádiz no renunció a marcar y lo hizo con un gran tanto de Alcaraz que fue anulado por el VAR por las faltas que solo ve el VAR y no un árbitro a medio metro de la acción.

Los amarillos se repusieron del tanto anulado y en la jugada siguiente llegó el gol de Chris Ramos tras un balón parado de Alcaraz. Victoria para salvar a Paco López y para buscar un punto de inflexión importante.

el análisis de paco lópez

Cuestionado si el partido ante el Oviedo era el más completo hasta ahora, Paco entendía que en otros encuentros se ha jugado bien. «Creo que hemos hecho algún partido en el que hemos merecido más pero entiendo que es difícil analizar los encuentros desde el juego y no desde el resultado. No era fácil el partido de hoy, hemos tenido partidos igualados pero no tuvímos acierto en las dos áreas. Hoy el acierto ha estado en las dos áreas».

El entrenador cadista salía en defensa del juego de su equipo. Siguió con la misma formación a pesar de las críticas. «Convivimos con la opinión de todos. Repito en muchas ocasiones que los que tenemos más información somos los técnicos. Tomamos las decisiones desde el conocimiento y no son por capricho. Entendíamos que había que sacar este equipo y seguir con el 4-4-2. En los últimos partidos en casa hemos merecido más pero sabemos que todo el análisis va en función del resultado final. Nuestra obligación como entrenadores es ver la parte que no se ve desde fuera. Yo veo todos los partidos dos y tres veces y voy viendo cosas que no he visto en las veces anteriores«, decía.

Un choque en el que los fallos fueron del otro equipo, y no del Cádiz. «Hoy los errores han sido del rival pero fueron buscados. Le doy mucha importante a la implicación y al compromiso de los jugadores, superar adversidades en momentos complicados. Todo ese es el mérito de hoy, más allá del juego del equipo que ha sido intenso, agresivo y con la esperanza de que esta victoria nos reafirme en la confianza y en seguir».

Se vio en el terreno de juego un equipo alineado con su entrenador. «Los jugadores creen mucho en lo que hacemos. Para mi como entrenador es un orgullo tener a jugadores que crean tanto y eso habla de que algo haremos bien. Trato de ser un entrenador honesto, que trabaja desde el conocimiento y darle protagonismo a quien lo debe tener».