El Cádiz se queda con las ganas de un fichaje más: "Nos ha faltado la guinda al pastel"

Jorge Cordero y Enrique Ortiz hicieron balance del mercado invernal ante los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

En primer lugar tomaba la palabra Jorge Cordero para hacer un breve resumen. “Todo ha bajado a nivel presupuestario. Hemos dado cinco salidas e incorporado a dos como Sobrino y Saponjic. Hemos intentado reforzar el equipo en otras posiciones, hemos puesto todo de nuestra parte, pero nos hemos quedado con la guinda de traer un central al míster, pero no ha podido ser. Teníamos claro que queríamos el central, no firmar por firmar. Hemos puesto todos de nuestra parte. Hemos decidido dejar una ficha libre, que no es un problema porque lo ideal siempre sería tener una plantilla de 22 jugadores. Tenemos una plaza libre que la puede aprovechar cualquier jugador del filial. Tenemos la capacidad de tener un entrenador que confía en la cantera. Ese ha sido más o menos el balance. Nos quedamos con la guinda de traerle un central al míster, pero creo que el equipo tiene capacidad de sobra para conseguir el objetivo”

"Ha sido un mercado bastante complicado para nosotros y el resto de equipos puesto ha bajado todo a nivel presupuestario en torno a un 30%". Jorge Cordero, uno de los responsables de la dirección deportiva del Cádiz CF, reconoce así la complejidad de un mercado invernal de fichajes, siempre complicado, pero que se ha endurecido por culpa de la pandemia.

Aunque el Cádiz CF ha trabajado a destajo codo con codo con Álvaro Cervera, cosa que ha mejorado de manera ostensible con Enrique y Cordero al frente de la parcela deportiva, finalmente ha faltado "la guinda al pastel".

La vacante por cubrir

Las dos cabezas visibles de la dirección deportiva no se han escondido asumiendo que el sabor finalmente ha sido algo agridulce. "Hemos tenido cinco salidas, incluida la de Sergio, y hemos incoporado a dos jugadores. Hemos intentado reforzar el equipo y en varias posiciones que quería el entrenador pero nos hemos quedado con la guinda de traer un central que quería el entrenador pero no ha podido ser. No queríamos firmar por firmar. Lo hemos puesto todo de nuestra parte pero no ha podido ser y hemos decidido dejar una ficha libre que no es un problema para nosotros porque lo ideal sería tener una plantilla de 22 jugadores que no hemos podido en verano", ha explicado Cordero.

Tanto Enrique como Cordero entienden que queda una vacante por cubrir, cosa que podría solventar con un jugador sin equipo o con el Cádiz B. "Esa ficha libre la puede ocupar cualquier jugador del filial. Tenemos un entrenador que confía en la cantera y que puede sacar la capacidad de cualquier futbolista".

«Vamos a seguir intentándolo por si sale una buena opción»

Enrique Ortiz, trabajador en esta parcela en momentos también complicados del club gaditano, no ha ocultado que "ha sido un mercado difícil por las circunstancias que todos conocemos. El mercado invernal es difícil para encontrar esas posiciones que se busca. Hemos encontrado velocidad arriba con Rubén Sobrino, jugador que le gusta al entrenador, y con Saponjic de cara a reforzar la segunda línea".

"Hemos tenido opciones de centrales, los que queríamos encontrar para conseguir el objetivo pero por una serie de circunstancias no ha podido ser. Traer un central por traerlo no es la mejor opción. Tenemos gente en la cantera que han contado en la Copa del Rey", apunta el exjugador amarillo.

