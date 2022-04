Cádiz CF: Los puntos de la permanencia en Primera

Muchos se preguntan cuántos puntos serán necesarios para que el Cádiz se salve esta temporada. Una cifra que desvela el hombre de los números de Tiempo de Juego Pedro Martín.

"Yo aventuré a final de la primera vuelta que con 36 puntos te puede valer para salvarte, una cifra baja. Lo normal es que tengas que sumar 38 o 39, pero sigo pensando que con menos te vale. Todo va a depender de cómo sea el sprint de La Liga. Si la zona alta está resulta, los de abajo sumarán, pero todo lo contrario puede pasar que sería lo más normal, porque en los puestos europeos hay mucha pelea", explica.

Muchos pensaran que con los 28 que tiene el Cádiz, si tiene que sumar solo 36 le quedan ocho puntos. "Ojo que parecen poco pero tiene que sumarlo. Los ocho puntos están por encima de la media que lleva en esta Liga. Si se han jugado 30 jornadas y suma 28, lleva menos de un punto por partido. Si lo piensas fríamente ves que ocho puntos no son muchos pero son más de lo que lleva de media hasta el momento".

Elche y Rayo Vallecano, ¿salvados? "Es cierto que la experiencia de La Liga te dice que alguno de esos equipos siempre se complica. La complicación puede ser definitiva o no. Con cualquier resultado que consigan se pueden salvar. Esos equipos no es raro que enlacen muchas jornadas sin ganar, si ello se produce van a tener muchas complicaciones".

Luego está el tema del VAR, que al Cádiz le ha perjudicado una enormidad esta temporada. "Está el fútbol español de los nervios, sobre todo por el VAR. Es algo incomprensible y te pones de los nervios. Esta temporada después de cinco o seis Ligas se van a pasar de las 2.000 amarillas y las 1.000 expulsiones. Lo que nos vendían con el VAR es que no iban a existir comportamientos antideportivos, menos faltas, y está pasando todo lo contrario. El VAR ha traído más injusticia en el fútbol, porque la gente no entiende que unas veces es penalti, otras no. Así es imposible", explica Martín.

El analista de COPE resalta cómo está siendo la lucha por la permanencia. "Alavés y Levante lo tienen complicado. Los vitorianos van a tirar de la última bala con el cambio de entrenador, y respecto al equipo valenciano si comparas los números de la primera y la segunda vuelta te das cuenta de su problema. Luego hay otro equipo que se ha parado, el Mallorca, que en algún momento tendrá que volver a ganar. Esto puede cambiar en cualquier semana".

Camisetas contra el VAR y contra la Guerra

A su lucha contra el VAR, Pedro Martín ha lanzado camisetas a 9 euros contra el VAR y la guerra en Ucrania. Un euro de ese precio va destinado al Banco de Alimentos, que será destinado a los refugiados de Ucrania en España. Camisetas que en vez de VAR, llevan el lema 'War, no gracias".

Todas las camisetas las tienes en www.varnogracias.es

