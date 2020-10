Un Cádiz CF enorme hace historia ante el Real Madrid

Día histórico para el Cádiz CF que por primera vez en sus más de 110 años de vida ganó al Real Madrid en su feudo. Un partido espectácular de los amarillos que fueron mejores que el Real Madrid de principio a fin.

El recién ascendido Cádiz aplicó a la perfección en el Alfredo di Stéfano su plan de juego de crecer en base a una defensa ordenada que tanto rédito le ha dado en su regreso a la Primera División y consiguió una histórica victoria frente a un Real Madrid (0-1) que salió desconectado al partido y no pudo recuperarse del tanto inicial del hondureño ‘Choco’ Lozano, encajando la primera derrota de la temporada.

El ambiente gélido de las gradas contagió a los futbolistas del conjunto de Zinedine Zidane, que este sábado vistió de rosa en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama, en una primera mitad irreconocible. Tanto fue así que el sorprendente, a priori, y de sobra merecido a posteriori, 0-1 del equipo andaluz al descanso se antojó corto.

Proeza de Cervera

El abrazo que Álvaro Cervera se daba con su cuerpo técnico tras acabar el partido en Valdebebas lo decía todo. El Cádiz CF hace historia, como lo hizo hace semanas en Bilbao, ahora el más difícil todavía ganándole a todo un Real Madrid. Sensaciones que el entrenador cadista explicaba de esta manera.

"Vivo mucho los momentos y este es uno más. En ese momento no me he acordado ni del banquillo contrario al que no he saludado. Estas cosas y otras que me han pasado en mi estancia en Cádiz las voy a recordar siempre. No se gana todos los días al Real Madrid en su casa", apunta el entrenador.

Desgranando lo que ha sido el partido, Cervera reconocía que "hemos hecho una buena primera parte, seguramente el Madrid no ha salido bien pero algo habremos hecho nosotros. Le hemos hecho jugadas buenas de gol, tanto a favor como en contra. En la segunda hemos intentado guardar lo que hemos tenido y a ver si ellos se equivocaban. Se pasa mal porque perdonar al Madrid nos podía costar cara pero hemos tenido la suerte que ellos no han estado finos y al final hemos logrado la victoria".

El técnico entraba en más detalles: "La primera parte ha sido lo que pensábamos, el Madrid es un equipo que ataca con mucho y defiende con poco pero aun así les vale. Esperaba tener suerte y alguna contra de cogerles al rival. En número seguramente hemos sido superiores, pero lo importante era ganar el partido que es lo queríamos. Ellos han tenido el balón pero no han estado cómodos".