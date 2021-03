"El Cádiz - Eibar es una puñalada en mi corazón"

José Carlos Rodríguez tiene 40 camisetas del Cádiz y unas 25 del Eibar. Gaditano pero muy seguidor del Eibar. El sábado se ven las caras los dos equipos de su vida en Carranza.

"Lo del sábado es una puñalada en el corazón. En la ida todavía quedaba mucho pero ahora mismo la situación no es que sea crítica para los dos pero es un partido muy importante que puede marcar el futuro de ambos equipos. Los dos vienen de una dinámica negativa y sin ganar. El partido no creo que sea una final pero casi que sí viendo que estamos en la recta final de la temporada".

Gaditano, cadista y muy seguidor del Eibar. Tanto es así que José Carlos no va a ver el partido. "Me niego a verlo, me voy a ir a correr durante el partido. El que me quiera ver estaré en el Paseo Marítimo corriendo. Esto es como tener dos hijos y que se enfrenten en un combate y se partan la cara. Soy socio del Cádiz desde los cuatro años, además es una parte muy importante de mi vida pero el Eibar lo tengo en mi corazón", explica.

Un partido sin público en Carranza, algo que duele mucho a este aficionado. "El partido es un drama porque llevamos mucho tiempo detrás de este partido pensando en vivirlo de una manera especial tanto en Ipurua como en Cádiz y con esto de la pandemia no podemos hacer nada. No poder ver este partido en directo es duro pero entiendo que ahora mismo hay cosas mucho más importantes que no poder verlo en Carranza", asevera.

Las opciones de Cádiz y Eibar

¿Cómo ves el partido? "El Eibar en las últimas temporadas ha tenido malos resultados. Todos los equipos decendidos han sido capaces de meterle mano al equipo vasco. Le viene mal enfrentarse a equipos que le den la pelota y la iniciativa. Ya en la ida se vio que el Cádiz hiso eso y en dos contras fulminó al equipo de Mendilibar".

¿Favoritos? "Son dos plantillas muy limitadas y veo algo más favorito al Cádiz pero será un partido muy igualado". Al respecto, José Carlos destaca lo que supone Kike García en el Eibar. "Es el jugador que más gol tiene en el equipo, un futbolista más importante. Otros como Brian Gil están haciendo una buena temporda, de hecho Mendilibar lo coloca en la banda izquierda, no quiere que juegue a pierna cambiada y eso hace que centre mucho", explica.

Lo que está claro es que lo mejor será que los dos equipos estén en Primera la próxima temporada para poder disfrutar del partido in situ. "Ojalá se así, sería una magnífica noticia para los dos equipos".

