Auxi, la orgullosa madre de Chris Ramos: "Ha cumplido el sueño de su vida"

Auxi Ramos es la madre de un Chris Ramos que ha expresado entre lágrimas su enorme felicidad de fichar por el Cádiz CF. La progenitora dle futbolista habla en COPE en un día feliz para toda la familia.

"La cosa ha cambiado mucho, de Lugo a Cádiz hay una diferencia grande. Nos enteramos de todo por prensa, no sabíamos nada hasta que el martes por la mañana hablo con mi hijo y me dice que se queda en Lugo. Horas más tarde leemos en prensa el posible fichaje y Chris no nos cogía el teléfono hasta que por la tarde ya me confirme que viene para Cádiz. Su abuelo llorando de emoción y no nos lo creíamos, de hecho incluso hoy en la presentación no me termino de creer que haya fichado por el Cádiz".

Auxi reconoce que su hijo quería salir del Lugo. "Chris quería salir del Lugo, estaba muy bien allí pero entendía que necesitaba otro equipo. Cuando le llama el Cádiz ni se lo piensa. Ha sido una sorpresa para todos su fichaje". "Chris es un chico excelente, está feo que su madre lo diga pero yo nunca pensé que fuera a vivir del fútbol. Para mi era una afición y le decía que estudiara porque veía muy difícil que llegara a donde ha llegado. Ha cumplido su sueño de jugar en el Cádiz

Un gaditano que salió de la cantera amarilla. "Terminó en la cantera del Cádiz y se marchó el Tiempo Libre y luego acabó finalmente en la cantera del San Fernando. Jugar ahora en el Cáiz es una gran responsabilidad. Ahora lo que queda es que demuestre todo lo que lleva dentro y tenga esa pizca de suerte que necesita".