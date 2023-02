Athletic - Cádiz: sin defender no se puede (4-1)

Con los errores que el Cádiz cometió en San Mamés, salvarse en Primera División es una quimera. Así de tajanates hay que mostrarse viendo lo que el conjunto cadista ofreció en tierras vascas. Un partido en el que plantó cara hasta que se regaló el segundo gol. A partir de ahí todo fue coser y cantar para un cuadro gaditano entregado a su rival.

Con la titularidad de Escalante y Roger, y un doble pivote defensivo, salía el Cádiz a un partido que se convirtió en una ida y vuelta. Los amarillos plantaban cara pero sus errores defendiendo le condenaban. Sancet iniciaba su festival goleador con una jugada mal defendida pero el Cádiz respondía con una gran jugada de Ocampo que remachaba en el primer palo Escalante.

El Cádiz estaba en el partido hasta que un despropósito regalaba el segundo al equipo de Valverde. Nadie despeja y le dan el gol para que Sancet siga su racha. De ahí al tercero en un balón parado con dos jugadores del Athletic solos.

Tras el descanso, y sin cambios en el Cádiz, el Athletic se quedaba con uno menos por la expulsión de Yuri pero el equipo cadista, salvo un par de ocasiones del debutante Guardiola, prácticamente no daba señales de vida. El cuarto, en una contra sencila, ponía el remate a un equipo que se fue condenado por errores de regional.

Sergio habla del planteamiento

Sergio no era demasiado duro con el partido de su equipo en San Mamés, al menos de puertas para afuera. Seguramente la crítica ira por dentro de un equipo que rindió muy por debajo de lo que se espera, más aún con las incorporaciones que han llegado en este mercado invernal.

"Entendíamos que ellos querían rebelarse tras unas semanas sin ganar y veían que podían ganarnos pero nosotros queríamos estar fuertes. Sabíamos que iban a salir bien y en la fase en la que estábamos mejor ha llegado el segundo gol en un error muy claro en el que nos han marcado el 2-1. Nos ha hecho daño ese gol y no hemos tenido temple, la falta lateral ha estado muy mal defendido", explicaba el técnico cadista.

Sergio lamentaba que su equipo estuvo bien con el balón pero se fue al tiempo de asueto con un duro repaso. "Te vas al descanso con un buen partido con balón pero que nuestros errores nos han costado goles. Hemos salido con buena intención y tras la expulsión no hemos sido capaces de generar ocasiones de gol. Y a partir de ahí se nos pueden achacar cosas porque nos hemos diulido. Igual que en la primera parte no nos hemos merecido perder 3-1, en la segunda no hemos estado bien".

El técnico insitía en que su equipo no estuvo tan mal en el juego, si bien no defendió bien muchas acciones. "No ha habido ninguna acción combinativa para que alguna jugada acabara en gol. No podemos permitir algunos errores pero a nivel de juego no hemos estado mal en la primera parte". En cuanto al esquema de juego elegido para el partido, Sergio reconoció que "visto el resultado se ha visto que no ha dado resultado. No ha habido ninguna acción combinativa para que acabaran en gol. Han sido desaciertos nuestros los que nos han provocado goles en contra. A nivel de resultados no estoy contento con el esquema elegido".