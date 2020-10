Arteaga, un gol que le valió al Cádiz CF para puntuar en el Bernabéu

La única vez que el Cádiz CF fue capaz de puntuar ante el Real Madrid fue en la temporada 91/92 con un gol de Moisés Arteaga.

Uno de los grandes canteranos de finales de los ochenta y principios de lo noventa rememora una tarde principios de febrero sencillamente inolvidable. En aquel partido, los amarillos lograron una auténtica hazaña pues como recuerda el propio Arteaga “por aquel entonces intentar sumar puntos ante equipos como Real Madrid o Barcelona era mucho más complicado que ahora. En el fútbol actual todo se ha igualado más gracias al tema físico, aunque siga siendo complicado jugar ante equipos de ese potencial, no es como antes que era casi imposible”, reconoce el exjugador amarillo.

Aquel partido contra el Real Madrid de Leo Beenhakker fue celebrado “como si hubiéramos ganado un título”, recuerda Arteaga en un Cádiz CF “repleto de canteranos”. Un gol en el que ocho jugadores amarillos tocaron el balón. “Recuerdo aquel partido con una alegría inmensa. Fue una jugada bonita, salió como la más bonita en Canal +. Afortunadamente pude marcar el gol por la escuadra y para nosotros fue como ganar un título. Éramos un equipo de canteranos y en ese partido la mitad venía de las categorías inferiores”.

Se cumplió que siempre Arteaga deseó. “Uno siempre sueña con marcar un gol en el Bernabéu. Aquel tanto se lo marqué a Jaro que luego fue compañero mio. Fue un sueño cumplido. Luego tuve la oportunidad de marcar más goles con la camiseta del Español que tampoco era fácil”.

Un Cádiz CF que llegó a ese encuentro tras muchas temporadas en Primera en la que el sufrimiento iba casi siempre al límite. “Nosotros nos encerrábamos atrás e intentábamos salir cuando podíamos. Hubo años en los que sufrimos menos pero eso fue en pocas ocasiones. Nos curtimos en este tipo de batallas y en ese tipo de peleas solíamos salir vencedores”, explica.

Las claves de este Real Madrid – Cádiz CF

Con todo, y con la premisa que no va a ser nada fácil sacar algo positivo del duelo de este sábado, Arteaga entiende que “para puntuar tienes que hacerlo todo bien y que el rival no tenga su mejor tarde, no es nada fácil. Se tienen que dar una serie de condicionantes, no tener fisuras en tu línea defensiva y ser capaz de hacer daño en ataque”.

El Cádiz CF no jugará en el Bernabéu, sino en Valdebebas. “Hombre las medidas del campo son las mismas pero la presión de un estadio como el Bernabéu no es la de Valdebebas evidentemente. Es una ventaja para el Cádiz en ese sentido. Yo creo que el Cádiz tiene sus opciones de puntuar, no es nada fácil pero la sorpresa se puede dar. Imposible no hay nada, si nos trasladamos a nuestra época cuando empatamos nadie habría dado un duro por nosotros, pero hoy en día no es para nada imposible que el Cádiz CF puntúe. No se puede salir derrotado sin jugar”.

La clave de todo, Álvaro Cervera. “Es difícil en una categoría como Primera implantar un sistema que te dé éxito. Yo no jugará con el sistema de Cervera porque me gusta otro tipo de fútbol pero alabo a Álvaro porque ha conseguido un sistema que está dando sus frutos. Lo ha logrado en Segunda consiguiendo el ascenso y tiene un mérito enorme. A mi no me gusta pero tengo que reconocer lo que está logrando. Los jugadores saben lo que tienen que hacer, los nuevos también, y hay que confiar en eso plenamente. No hay dudas”, concluye.