Amelia Romero, precursora del deporte femenino gaditano: "Cuando empecé era impensable que de tieran de alta"

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y la eliminación de la discriminación de género. Precursora del deporte femenino gaditano, una de ellas, ha sido Amelia Romero, una de las mejores jugadoras de fútbol sala del mundo.

"Cada vez más el deporte femenino tiene más presencia y más auge, por fortuna. Ahora las chicas que empiezan lo tienen más fácil que ante. Es verdad que queda mucho camino por recorrer pero lo importante es que las nuevas generaciones aprovechen el trabajo que hemos ido haciendo sus predecesoras", recomoce Romero en Deportes COPE.

"Mi camino no fue fácil pero me siento una afortunada porque no he tenido quizás los problemas de otras compañeras de profesión que han tenido impagos y no han reconocido su trabajo. El panorama de hace doce años no es el de ahora. Muchas jugadoras de Primera y Segunda están dadas de alta en la seguridad social, algo que cuando yo empecé era impensable".

El Cádiz CF Virgili, un ejemplo

Un día que se vive con especial intensidad e interés en el Cádiz CF Virgili, el único club de fútbol sala en España que cuenta con mujeres entrenadoras en todos sus equipos, el senior masculino y el juvenil masculino.

El equipo senior del Cádiz CF Virgili juega en Tercera División Fútbol Sala Nacional y está entrenado por Déborah Fernández, una entrenadora con una amplia trayectoria en el fútbol sala. Déborah, que llegó a ser internacional con la Selección Española absoluta, inició su carrera como preparadora física del Caja San Fernando de Jerez y pasó por diferentes banquillos de selecciones andaluzas juvenil y cadete masculina, para posteriormente ser la segunda entrenadora del Club Deportivo Virgili en Segunda División.



Por su parte, el equipo juvenil del Cádiz CF Virgili juega en Primera Andaluza Juvenil Fútbol Sala y está entrenado por Ana Belén Domínguez Cañete. Ana Belén, que es Técnica Superior de Formación profesional en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, se unió al club en la temporada 2019-2020 como auxiliar y posteriormente empezó a formarse como entrenadora.



La entrenadora del equipo juvenil gaditano ha conformado un cuerpo técnico en el que Alejandro del Amor es su segundo entrenador como técnico en prácticas, Blas del Valle ejerce las funciones de delegado y Eduardo Medina hace lo propio en el área de Fisioterapia. Con este equipo de trabajo, Ana Belén está guiando a los jóvenes jugadores hacia el éxito en la competición de fútbol sala, liderando en estos momento la clasificación de la primera categoría autonómica andaluza.



La presencia de mujeres entrenadoras en los equipos masculinos del Cádiz CF Virgili es un hito en el mundo del fútbol sala y demuestra que la igualdad de género es posible en todos los ámbitos. El club gaditano es un ejemplo, al igual que sus entrenadoras, que demuestran el talento, la capacidad y la experiencia necesarias para liderar y guiar a los equipos hacia el éxito.