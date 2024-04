Alfredo Santaelena, en COPE: "La reacción ha sido buena, tenemos plantilla para salvarnos"

A ocho jornadas para el final, el San Fernando lucha por evitar el descenso y quedarse un año más en Primera Federación. El cuadro azulino ha superado una situación muy adversa tras perder frente al Mérida hace un par de jornadas y verse a cuatro puntos de la salvación. Tras ganar en casa al Ibiza, el cuadro azulino ha salido del descenso y está un punto por encima.

Alfredo Santaelena, entrenador azulino, habla en COPE Cádiz de la situación de su equipo. "Merecíamos tener más puntos, hemos hecho méritos para estar más arriba pero lo importante es que la reacción del equipo ha sido muy buena. Hemos recuperado esa posición fuera del descenso pero por desgracia aún queda mucho, tenemos partidos muy importantes para empezar el de este domingo en Alcoy".

El técnico no oculta la sensación de frustración en muchos partidos. "Hemos generado muchas ocasiones de gol pero no hemos materializado. Hemos hecho muchas cosas bien pero no encontrábamos la recompensa de la victoria. Creo que tenemos una gran plantilla y argumentos suficientes para conseguir el objetivo. El reto es complicado desde el primer día pero siempre lo he afrontado con mucha ilusión", apunta el técnico del cuadro azulino.