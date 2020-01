Alex Fernández ha sido protagonista en Deportes COPE Cádiz. El jugador madrileño ha repasado la actualidad del Cádiz CF y hablado de su futuro en el club amarillo.

"El ambiente en el vestuario es el mejor de todos los que he conocido. Es una pasada. Buen rollo, comer, cenar, ir a ver una película. Hay amistad verdadera".

"Con los pies en el suelo...A mi agente si le han llamado varios clubes, pero ni yo quería salir y ni el Cádiz quería que saliese". "Quiero jugar en Carranza en Primera", ha reconocido el futbolista en relación a su futuro.

Sobre el entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera, Alex apunta que "no concibo un Cádiz sin Cervera, le ha dado un reconocimiento deportivo que no tenía antes". "Ha sido el entrenador que ha sabido encontrar mi mejor momento, me ha recuperado.

