Cáritas Diocesana de Cádiz acompañó a 830 personas sin hogar en 2023, un 18’91% más que el año anterior

Con motivo de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar el próximo 27 de octubre, Cáritas presenta su campaña “Nadie Sin Hogar 2024”, bajo el lema “CAMINEMOS JUNTOS”. Esta campaña está organizada por Cáritas con la colaboración de FACIAM, la Xarxa d´Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) y la plataforma Bestebi.

Con esta campaña, un año más, Cáritas insiste en la necesidad de poner a las personas en situación de sin hogar en el centro de nuestra mirada política y social, defendiendo una perspectiva global de derechos que facilite un proceso integral de inclusión. Toda persona y familia tiene derecho a disfrutar de un hogar digno y adecuado, permanente y en paz.

“De forma alarmante, Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, es necesario y urgente seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas”, explica María Santos, responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Española.

Cáritas camina junto a las personas sin hogar

La grave situación de exclusión, invisibilidad y sufrimiento que sufren las personas sin hogar hace que nuestro trabajo tenga un eje de acción preferencial con este colectivo. Para Cáritas es prioritario responder de manera integral a las necesidades que estas personas presentan, siempre desde el objetivo de establecer un acercamiento e iniciar procesos encaminados a la recuperación de la autonomía y la inclusión social.

En nuestra diócesis, Cáritas pone a disposición de estas personas una red de recursos localizados en San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras y La Línea de la Concepción, consistentes en servicios especializados en atención social, talleres socioeducativos y atención de calle.

Esta red de acogida y acompañamiento consiguió apoyar en 2023 el camino de 830 personas sin hogar (176 son mujeres) con la colaboración de más de 42 agentes voluntarios y 8 personas contratadas. Para poder mantener esta atención, Cáritas Diocesana de Cádiz invirtió 353.412 euros.

Perfil de las personas atendidas

En la Diócesis de Cádiz, el 79% de las personas atendidas fueron hombres y el 73% tenía nacionalidad española. La mayoría tienen entre 35 y 60 años, son solteros, con baja formación y escaso o ningún apoyo familiar o vecinal. Continúan en aumento las personas con problemas de salud mental, muchas de ellas con un trastorno grave difícil de abordar.

Muchos obstáculos

A lo largo de un año, una treintena de personas que participan en los programas de personas sin hogar de diversas Cáritas diocesanas han compartido su realidad vital y dificultades para dar forma a esta campaña, cuyo principal objetivo es la sensibilización social.

La falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas destacan la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente y a una vivienda adecuada, las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento, o los problemas de salud física y mental. “La salud mental merece especial atención, ya que es tanto un factor de riesgo como una consecuencia del sinhogarismo. Las crisis personales y las situaciones estresantes suelen ser detonantes que llevan a la persona a perder su hogar”, indica María Santos.

El 29,9% de las personas sin hogar declara además no tener ninguna fuente de ingresos. “Entender estas causas es esencial para desarrollar estrategias efectivas que aborden el sinhogarismo desde sus raíces, ofreciendo apoyo integral y soluciones sostenibles para quienes se encuentran en esta situación”, añade la responsable de la campaña.

Algunos de los testimonios recogidos por la campaña describen muy bien la difícil situación que atraviesan las personas en situación de calle: “Yo entré a trabajar en un sitio, donde algunos sabían que yo estaba en la calle, y ya empezaron los chantajes. Estaba trabajando bien y de repente llegó el jefe ‘¿tú estás en la calle? Es que gente así aquí… Luego falta algo y ya no sabemos quién ha sido’”.

“Una persona que está en la calle, no puede ir al baño. A ver los hombres, está mal dicho no, pero se pueden poner detrás de contenedor. Una mujer es muy diferente. Es que no hay lavabos públicos y es una necesidad básica ir al baño. Como no lleves encima 2 o 3€ para entrar en un bar y tienes apretón a ver dónde lo haces”.

“Madre mía lo que he pasado en la calle. Sí, en un cajero durmiendo, vinieron dos [hombres], me pegaron un palizorro, cogiéndome de aquí, ahogándome, ahí me violaron entre los dos. Menos mal que era… pasó un muchacho y me salvó».

“He llegado a salir de la tienda de campaña y haber unos chavalillos por ahí, de 10-12 años, y escucharlos decir: mira el pobre ese, no sé qué, y empezar a reírse. Y decir tú, pero qué tipo de educación les están dando para que chavales de 10-12 años se estén riendo de una persona en esta situación”.

Sin ningún tipo de ingresos

En el contexto estatal y según recoge el INE (2022), hay 28.552 personas en situación de sin hogar, representando un aumento del 24,5% desde la última cifra publicada el año 2012. Es necesario ser conscientes del sesgo que representa este dato, ya que deja fuera muchas situaciones de exclusión residencial que contempla la clasificación ETHOS, así como aquellas personas que no han estado atenidas por los recursos asistenciales o que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes.

Reclamamos políticas públicas

Ante toda esta situación, desde Cáritas reclamamos a las administraciones públicas que:

• Favorezcan soluciones habitacionales adecuadas.

• Faciliten el acceso a un servicio de salud y apoyo psicológico completos.

• Promuevan oportunidades de empleo específicas para este colectivo.

• Promocionen una cultura de respeto y solidaridad.

• Y protejan a los perfiles más vulnerables como personas mayores y mujeres.

Erradicar el sinhogarismo en nuestras ciudades y luchar por la dignidad y los derechos de todas las personas es un camino que solo se puede transitar si lo hacemos juntos y unidos.

Acto en la diócesis

El próximo domingo, 27 de octubre, Cáritas celebra el Día de las Personas sin Hogar y, por ello, entre otras actividades, se ha organizado un acto de calle para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas en situación de sin hogar.

El acto tendrá lugar el jueves 24 de octubre, a las 11.30 horas, en la Plaza de las Bodegas, en Chiclana de la Frontera. Consistirá en una representación de los mensajes que la campaña de sensibilización quiere transmitir y se leerá un manifiesto redactado especialmente para esta campaña.