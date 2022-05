VÍDEO. Carnaval 2022: el análisis del fallo del jurado en clasificatorias

Controvertido fallo del jurado oficial del Carnaval de Cádiz 2022. Como suele ser habitual, la decisión del jurado no suele contentar a todos y no ha sido para menos en esta ocasión. Hasta 36 agrupaciones han pasado a unas semifinales en las que no van a estar dos agrupaciones señaladas. El coro de Pastrana no estará, una ausencia más que destacada pues se trata de un autor que suele estar peleando por los premios del concurso.

Tampoco estará la comparsa de Tocina, una de las agrupaciones que más ha crecido en los últimos años y que se ve fuera en la primera fase del concurso.

Un fallo del jurado que además ha tenido una surrealista puesta en escena con una pancarta de tintes políticos y una falta de compostura total por parte de algunos miembros del jurado. Asimismo, el alegato final de la secretaria mostrando su disconformidad con unas bases que ella misma decidió acatar, junto con el resto del jurado, ha sido la golta que ha colmado el vaso.

No te pierdas el anáisis en VÍDEO con los periodistas José Juan Ramos, Rafa Burgal y José María Aguilera.