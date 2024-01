Sánchez Reyes: "Ahora abunda el metacarnaval y se lleva lo de meternos unos con los otros"

José Manuel Sánchez Reyes cumple 31 carnavales sin el reconocimiento de el Antifaz de Oro, algo que "me gustaría tenerlo", reconoce el autor en el micrófono de COPE. El chirigotero gaditano llega al Falla con 'La chirigota clásica' con Manolín Santander en la música y casi llegando al final de la clasificatoria. "No me gusta cantar tan tarde pero no tampoco me hubiera gustado al principio tan pegado a la Navidad", asume.

Un estreno esta noche sin la figura de Manolín Santander en escena por sus problemas personales. "Lo mejor es que no esté para la chirigota y para él también. La chirigota viene dispuesta a todo y sabe diferenciar lo que ha sido el tema de Manolín y el Carnaval. Una chirigota sin más, siempre hemos entendido que por el bien de él podía ser perjudicial para todos que estuviera y el primero que lo ha entendido es él porque no tiene cuerpo para Carnaval. Es algo que tiene que resolver por sus cauces normales".

Decía el Bizcocho que Manolín ha sufrido bullying en el concurso. "Sabíamos que le iban da dar carga a Manolín y más en estos tiempos que corren en el que abunda el metacarnaval. Ahora se lleva lo de meternos unos con los otros".

"No me considero abanderado de la chirigota clásica ni mucho menos. No descarto en el futuro hacer una agrupación de otro tipo. Hemos hecho una chirigota muy chula, nos encanta", reconoce el también periodista.