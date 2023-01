'Piru', coautor de la comparsa de la cantera: "Es bonito escuchar a Martínez Ares como competencia"

'El embrujo de Cádiz' es la nueva propuesta de Antonio Pérez 'Piru' y Sergio Guillén 'el Tomate'. Tras el enorme éxito de 'Después de Cádiz, ni hablar', los autores vuelven al Falla con una comparsa que "algún día tendrá que dejar de ser conocida como la de la cantera", reconoce Piru en COPE entre risas.

El segundo premio en 2022 les sigue dejando los pies en el suelo. "Fue algo muy bonito pero no afrontamos este Carnaval de otra manera que no sea la de disfrutar. Es cierto que hemos tenido menos tiempo pero la verdad es que no lo hemos notado apenas".

Muchos ponen a esta comparsa entre las favoritas del concurso. "Para nosotros eso es un sueño y una alegría. Que ahora escuchemos a Martínez Ares como competencia y no solo como aficionados, es algo increíble", destaca. "Te pregutnas, a ver qué trae nuestro ídolo, aunque luego lógicamente la realidad puede ser otra".

La comparsa mantiene su sello. "Hay varios sellos. El perfil de cada grupo se define por varias características pero uno de los nuestros es su sello gaditano porque estos chicos son los hijos de los hijos y eso al final se termina notando".

Esta noche vuelve al comparsa de la cantera en la quinta función clasificatoria del COAC 2023.

Piru es además integrante de la chirigota de Antonio Pedro Serrano 'el Canijo de Carmona'. "Es un referente y un amigo, siempre me ha dicho que los mensajes duros tienen que ser con palabrs blandas y eso es algo que he aprendido mucho de él. Si alguien soy en la actualidad es gracias a él".