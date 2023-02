Paco 'Pellejo', de cantar en el Falla a una pedida de mano en un hotel

Muchos carnavaleros viven del Carnaval, sus coplas y las agrupaciones. Su capacidad vocal les avala para ganarse la vida con diferentes bolos y actuaciones ajenas a las que se pueden vivir dentro del Teatro Falla. Es el caso de Paco 'Pellejo', más que conocido integrante de comparsas, en este caso formando parte de la de Tino Tovar 'Caminito del Falla'.

Tras su pase de semifinales, se ha producido la anécdota de que el comparsista tenía que marcharse corriendo del Falla para actuar precisamente en un bolo.

"Me tengo que ir corriendo porque voy a una pedida de mano a un hotel y me ha pedido el novio que vaya vestido de Quijote", explicaba en el micrófono de COPE. Sin quitarse el tipo, rápidamente para otra actuación.

El comparsista desvelaba que se gana la vida con el Carnaval. "He vendido las 1000 copias del disco y le ha dado un dinero las plataformas y ya no vende más".

El Pellejo no ocultaba que tuvo algunos errores en la fase de clasificatorias con la comparsa. "Todo el mundo se equivoca, la verdad y yo me he equivocado".