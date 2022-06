Nandi Migueles: "Se echa de menos la competición del Falla pero ahí estaremos en 2023"

Nandi Migueles no ha estado en el COAC en este 2022 pero no está faltando a su cita con la calle con su antología 'El carromato de los niños'. Una batea en la que hace un repaso de su enorme repertorio de coplas en su larga trayectoria en el Carnaval de Cádiz. El autor habla en COPE de un Carnaval "diferente con muy poco ambiente. Nosotros decídimos que teníamos que gaurdar fuerzas para el de febrero en 2023, y no me arrepiento".

Migueles destaca que "se echa de menos siempre el Falla y la competición, pero al final hay que saber parar para recobrar fuerzas. Teníamos asumido no salir, lo decidimos por mayoría. Hemos preparado la antología con mucho cariño. Hemos estado ensayando y matando ese gusanillo del concurso. Es verdad que se echa de menos el concurso pero pronto se olvida con los ensayos".

Nandi recuerda que "para el próximo Carnaval tendremos nuestro coro seguro en las tablas del Falla".