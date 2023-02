Miguel Moreno: "A la gente le gusta un buen cuarteto y un buen romancero, es cuestión de modas"

Miguel Ángel Moreno es uno de los autores del cuarteto que aspira revalidar el primer premio de su modalidad en este concurso de 2023. Escuela taller de Gladiadores El Pópulo es la propuesta del conocido como cuarteto del Gago en el que el grupo seguro va a demostrar su enorme talento en la función de cuartos de final de este miércoles.

"Tenemos muchas ganas de seguir con la historia", reconoce Miguel Moreno en los micrófonos de COPE. El autor asume que hay repertorio y que "siempre tratamos de buscar una idea que pueda tener mucho desarrollo. No oculto que alguna vez nos hemos equivocado con la idea y que lo hemos pasado mal para darle continuidad", destaca.

El cuarteto vive una situación delicada con solo cuatro en el concurso y muchos de ellos sin nivel. "Si el jurado ha decidido pasar de fase a los que han pasado es porque entiende que en cuartos de final han dado el nivel, no hay más", reconoce Moreno que eso sí no termina de entender porqué hay tantos cuartetos en infantiles y no en adultos.

Sobre el aumento de romanceros y la poca presencia de cuartetos, Moreno no cree que sea por gustos. "A la gente le gusta un buen cuarteto y un buen romancero, es cuestión de modas":