"El mérito de esta comparsa está en el camino y no el destino"

Este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 18:00 horas cada día, el Gran Teatro Falla acoge la presentación de la comparsa 'Carretera y Manta'. Una nueva obra de David Márquez Mateos 'el Carapapa' que ha llevado a cabo en tiempos de pandemia.

"Tenemos muchas ganas de estrenar la comparsa en el Gran Teatro Falla. Es una obra entera inédita tal cual habría ido al COAC. El repertorio de la agrupación es totalmente inédito y es la idea una comparsa que habría concurso si hubiéramos tenido Carnaval de Cádiz", explica el autor. "Me gustaría que la gente pensara tras escuchar la comparsa que lo hemos conseguido. El mérito no está en la mayor o menor calidad de la agrupación, el mérito está en haber sacado la comparsa, el camino y no el destino".

Respecto a la obra, Márquez Mateos explica que "el nombre invita un poco a pensar en eso precisamente, 'Carretera y Manta'. El nombre lo pusimos cuando vimos que no había concurso y teníamos que coger carretera y manta para cantar nuestras coplas".

"Hemos tenido muchas dificultades en el camino pero nunca nos hemos planteado dejar el proyecto. Es verdad que desde un principio lo enfocamos con el tema de ensayar en casa. Nos hemos agarrado a ese clavo de esperanza de que la comparsa saldría adelante".

El proceso innovador de creación de la comparsa

La manera de ensayar y acoplar música y voces ha creado una nueva manera de preparar una agrupación de Carnaval. "Es necesario siempre un ensayo en persona pero es verdad que hemos dado con un método de trabajo que estaba ahí, que nunca nos ha hecho falta pero que ahora por la pandemia ha salido adelante. Hemos dado con una fórmula de ensayo que ha ayudado mucho. Hemos grabado una maqueta con bombo y caja y el pasodoble cantado por mí. Cada uno ha ido cantando la parte de la letra y tenía que hacerla como en la maqueta. Es una manera de adelantar muchos ensayos".

El Carnaval en 2022

¿Habrá Carnaval en 2022? "Hemos sentido durante estos meses que la gente nos ha acompañado en el proyecto. Lo único que hemos pretendido es que la gente desconectara de todo lo que estábamos viviendo. Hemos tenido casos cercanos de personas afectadas por el coronavirus".

"Va a depender del nivel de inmunidad que alcancemos los próximos meses. Cuando todo el mundo esté vacunado podremos ensayar con total libertad. Puede que en febrero del año que viene la cosa esté tranquila pero el problema está en que necesitamos meses antes para ensayar y creo que eso es complicado".

El autor no descarta un cambio de fechas. "Habrá que replantearse si cambiar las fechas aunque sea por un año, no pasa nada. Plantearnos si el Carnaval tiene que ser en mayo y empezar en enero, aunque la semana de Carnaval sea en febrero. Recordaríamos eso con cariño y la ciudad necesita el Carnaval", asevera.

