Manolo Morera en COPE: "Siento que aún no me he despedido del Falla"

Manolo Morera mira al escenario del Gran Teatro Falla y reconoce que "no pierdo el gusanillo, nunca lo pierdo". El famoso cuartetero lleva unos años ausente del COAC, sin que lo pierda de vista, pero sus compromisos profesionales le impiden hoy por hoy volver con su cuarteto.

Ahora con 'Morera for presidente' el autor gaditano explica que "he estrenado en San Fernando y se han agotado las entradas. Voy a estar en muchos lugares de Andalucía y también en Madrid con la gira", explica.

Sobre el Carnaval y un hipotético regreso, Morera reconoce que "no me he despedido del Falla, lo siento así. No sé cuando volveré pero está claro que no he dicho adiós al concurso", explica.

El cuartetero analiza el concurso destacando que "hay un buen nivel de cuartetos, cada uno diferente". Respecto al humor y sus límites, Morera defiende un tipo de humor "sin pasar los límites del respeto y la educación. Cada uno puede decir lo que quiera, evidentemente, pero a mi me gusta un tipo de humor que no falte el respeto a nadie".