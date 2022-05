El Jurado de COPE: Los sumisos y el coro de Bayón lideran en comparsas y coros

Buena sesión de semifinales del COAC 2022 que hizo muchas agrupaciones sumaran puntos y buscaran descaradamente el pase a la Gran Final del próximo viernes 3 de junio. En comparsas, liderazgo de Los sumisos de Martínez Ares tras una gran actuación. También el coro Pachamama se coloca primero en su modalidad tras un buen pase de semifinales.

La puntuación máxima es de 50 puntos por fase y en la clasificación general se arrastran los puntos de clasificatorias.

Resultados segunda semifinal

Pachamama 37,5

We can do carnaval 29

Los paco alga 32

Después de Cádiz ni hablar 40,5

Entre sabanas, selvas y rios…20,5

Los sumisos 43,5

Clasificación general El Jurado de COPE (Semifinales + clasificatorias = total)

COMPARSAS:

Los sumisos 43,5 (+43,5): 87 Después de Cadiz ni hablar 40,5 (+39,5): 80 El club de los ignorantes 31 (+35,5): 66,5 We can do carnaval 29 (+30): 59 La mafia de la Viña 17 (+30): 47

CHIRIGOTAS:

Los cuarentenas principales 37,5 (+35,5): 73 Aquí huele a verdín 36 (+32): 68 Los paco alga 32 (+32): 64 Entre sábanas, selvas y ríos 20,5 (+29): 49,5 Los Coac Toys 20,5 (+27,5): 48

COROS

Pachamama 37,5 (+37): 74,5 Carrera Oficial 14 (+22): 36