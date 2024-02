Ángel Gago y el cuplé a Joaquín: "Me han insultado locos del Betis, no entienden el Carnaval"

El cuarteto de Miguel Moreno 'Punk y circo, la lucha continúa' cuajó un excelente pase de semifinales demostrando que tienen muchas opciones de revalidar el primer premio en su modalidad.

Un pase tan bueno que el propio Ángel Gago, director del cuarteto, resume así en el micrófono de COPE: "Ha sido de los días que más hemos disfrutado en el Falla. Todo ha salido perfecto. Los dos cuples són grandes bastinazos. Te prometo que aunque siempre disfruto en el escenario este pase de semifinales ha sido maravilloso. La parodía ha ido muy bien y yo sabía que los cuplés estaban muy bien".

Gago habla de uno de los temas del concurso. "El humor no debe tener límites, si empezamos esto sí o esto no. Nosotros nos hemos metido con mucha gente pero hay que tener buen gusto. Hay gente de fuera que no sabe lo que es el Carnaval, soy de izquierdas pero no soy un punky".

La polémica ha estado en uno de los cuplés del cuarteto en cuartos de final en la que criticaban con mucha guasa al exfutbolista Joaquín Sánchez y su mujer, lo que produjo la reacción negativa de ésta última. "Todo se exagera, interpreto un personal y esto es Carnaval y acepto las críticas pero no las faltas de respeto. Me han insultado unos locos, muchos béticos, y no lo entiendo porque esto es Carnaval. Si la mujer de Joaquín no dice nada todo esto pasa despercibido, no he querido entrar en el circo porque esto es Carnaval".