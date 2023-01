Iván Romero da un paso al lado en la 'cuartetoparsa': "La agrupación ha crecido sin mi"

Era habitual ver en los últimos años a Iván Romero en su comparsa. Una agrupación siempre joven que dejaba muy buenas sensaciones en el Falla. Asimismo, las paradoias que el propio Romero hacía entre copla y copla hacía que se conociera al grupo como la 'cuartetoparsa'.

Sin embargo, este año Iván Romero ha preferido dar un paso al lado en 'Los revoleaos'. Tan solo una breve parodia antes de la presentación. Esa ha sido toda la presencia del cuartetero en una comparsa que sí ha escrito.

"Al no contar con mi presencia la comparsa se ha crecido y ha dado un triple salto mortal en la interpretación", ha reconocido el propio Iván Romero en COPE.

"No quería salir porque acabé frito del último carnaval. Fue duro sacar el Cuarteto. Para este año quise sacar a los intérpretes de mis dos cuartetos en uno pero no me veía capaz", destacaba un autor que en el pasado concurso logró estar en la final con su cuarteto.

Asimismo, Iván Romero recuerda que "la intención era no sacar la comparsa, pero ellos me dijeron que saldrían porque querían seguir juntos".

