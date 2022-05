Iván Romero Castellón: "La única presión es cantar con el teatro vacío"

Iván Romero Castellón es uno de los autores más importantes de los últimos años en el Carnaval de Cádiz. Ha sacado 38 agrupaciones en 21 años que lleva en la fiesta, lo que se traduce en un amor por las coplas que le ha llevado a tocar el cielo con los cuartetos y a dejar su impronta en el mundo de las comparsas.

Sus comparsas. "Si no se llega a cambiar el reglamento no habría podido sacar las comparsas que quiero hacer. La normativa hacía que me limitara mucho el tiempo. Cuando se pudo cambiar el reglamento pude hacer 'Qué penita de comparsa', con una presentación que superaba los tres minutos".

"Con la cantera puedes ser autodidacta y puedes calar en la gente. La primera vez que saqué una guitarra en el cuarteto o cuando pardodié en la comparsa también me criticaron. Ya la cosa ha cambiado porque la gente ha entendido que es mi manera de hacer Carnaval y que vengo a aportar y respetar mucho la fiesta", explica el autor en Tangos y Pasodobles, en la Cadena COPE.

Su úlitma comparsa casi le hizo tocar el cielo. "La única presión es cantar con el teatro vacío. Sentir que te están esperando y tu manera de hacer carnaval es algo muy bonito. El año que el jurado me quiera metar en la final lo hará, y no tengo problema".

Para este año, Iván Romero vuelve con su comparsa 'Me meto o no me meto' y un nuevo cuarteto con Leo Power. El autor ha revolucionado el grupo, contando con componentes muy conocidos y con mucho talento pero que nunca han formado parte de un cuarteto. Entre ellos, estarán la cantaora Leo Power o el chirigotero Miguel Fernández.

