Germán Rendón: "Me gustaría que algún año la comparsa se viera refrendada con un buen resultado"

Los trampucheros es la propuesta de Germán García Rendón. Un grupo de voces espectacular que sale a escena en la penúltima clasificatoria del Falla.

"Cuánto más viejo, más nervios tiene uno pero eso será señal del respeto que le tiene uno al teatro. Hay muchos retos personales detrás de una agrupación, no es solo el resultado sino las ganas y la ilusión de que guste la comparsa en los aficionados", reconoce en COPE.

"Fue un concurso extraño y corto y la verdad es que cuesta porque te quedas con las ganas de seguir diciendo cosas. A los que nos gusta escribir pasodobles ese formano no cuajó pero entiendo que era una situación extraordinaria". Germán acude al Falla con un grupo de voces privilegiado. "La comparsa es espectacular porque hay mucho carnaval dentro del grupo. Lo importante es que hay un respeto y una ilusión importante por hacer carnaval. Cuando se ha ganado tanto parece que puedes perder la ilusión pero en este grupo no es así".

Rendón no oculta que le gustaría ver la comparsa desde otro prisma. "Me gustaría algún año ver la comparsa desde bambalinas pero ahora mismo el grupo no me deja, así que seguiré siendo un componente más".

¿Qué buscas con los trampucheros? "Seguimos en la línea del grupo del año pasado pero en esta ocasión la comparsa se ha adaptado más a mi, creo que es importante adaptarse al emisor del mensaje. No esconde nada la comparsa, es un personaje de Cádiz que puedes encontrar en cualquier calle".

Decepciones con el jurado. "No me da igual el resultado pero tampoco es mi prioridad. Siempre prefiero que la comparsa conecte con la gente pero me gustaría que algúna vez fuera refrendado con un resultado en el concurso, sería el culmen para tantos años en el concurso. Lo importante es que no te quiten pero que tampoco te dén porque eso es negativo".

