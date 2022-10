El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2023 ya tiene presidentes del jurado de Adultos y Cantera

El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) ha acogido este martes una nueva edición de los foros de cantera y de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) del Carnaval de Cádiz 2023. En la sesión, en la que se han presentado las bases definitivas del próximo certamen de coplas del Gran Teatro Falla, se ha anunciado que Francisco Javier Ramírez Muñoz y Amanda Real Guerrero serán las personas encargadas de presidir el jurado en las categorías de adultos/as y de infantiles y juveniles, respectivamente.





La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presidido este nuevo encuentro participativo, que ha contado con la presencia de una veintena de personas directamente vinculadas a la fiesta. Sobre las bases del certamen, la edil ha explicado que han sido sometidas a “una profunda depuración de la literatura”, evitando “ideas repetidas o que podían suscitar interpretaciones ambiguas” hasta hacerlas “mucho más comprensibles”. También “se han especificado y matizado conceptos, como qué debe ser inédito y que no en cada fase del Concurso, y se ha velado por el cumplimiento del lenguaje inclusivo”, ha especificado la edil.





A rasgos generales, con estas nuevas bases “se vuelve a un formato pre-Covid”, con la recuperación de la fase de cuartos de final en adultos y el fin de las restricciones planteadas con motivo de la pandemia. También se ha acordado que no se arrastren las puntuaciones de la fase clasificatoria, tal y como sucedía en 2020, y se ha aumentado el número de integrantes que pueden acceder al teatro por cada modalidad. En concreto son 63 personas para los coros, 26 para las chirigotas, 30 para las comparsas y 15 para los cuartetos. El número de figurantes e intérpretes ocasionales aumenta a diez.





En cuanto al jurado, Cazalilla lo concibe como “una herramienta democrática en la que se debe dar la deliberación” y por ello se ha limitado la entrega de los puntos al notario al final de cada fase en lugar de cada sesión. También se ha limitado el número de suplentes a dos y se ha eliminado la norma que impedía a un miembro del jurado volver a formar parte del mismo al año siguiente, ya que “inhabilitaba a que una persona que ha ejercido y tiene la experiencia de un año no pueda poner a disposición del Concurso su propia experiencia. Además, es limitante para alguien que haya estado en el palco como jurado y haya realizado un buen trabajo”, ha especificado.





Cazalilla también ha avanzado que las bases en principio se aprobarán en Junta de Gobierno Local este mismo jueves 6 de octubre y que la fecha de inscripción en el COAC 2023 será del 17 del mismo mes al 13 de noviembre. El sorteo del orden de actuación de la fase clasificatoria será el miércoles 30 de noviembre, atendiendo así la petición de las agrupaciones de celebrarlo lo antes posible para facilitar sus ensayos y el trabajo de los artesanos de cara al inicio del Concurso.





Jurados con experiencia

Acompañando a la concejala de Cultura y Fiestas han acudido al foro COAC de cantera y de adultos Francisco Javier Ramírez Muñoz y Amanda Real Guerrero, ya como presidentes del jurado en adultos/as y la cantera respectivamente. Cazalilla ha subrayado que el Ayuntamiento “quería presidentes con experiencia en las bases y el sistema de puntuación y ambos son conocedores de ello”.

“Nuestra responsabilidad es delegar en personas responsables y por eso hemos querido trabajar con ellos desde un primer momento. Confiamos plenamente en su criterio”, ha remarcado la edil. Asimismo, Cazalilla ha anunciado que los miembros del jurado van a firmar un documento en el que se comprometen a aceptar las bases del certamen ni da derecho a ningún tipo de privilegio en lo referente al Carnaval. “Que tengan muy claro que están desarrollando una labor generosa, altruista, y que no da derecho a una serie de privilegios como tener entradas de protocolo para todo el Concurso”, ha sentenciado.





Francisco Javier Ramírez Muñoz ‘Chato’ será el encargado de presidir el jurado en la categoría de adultos/a. Doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y Máster de estudios Hispánicos, cuenta también con una importante trayectoria carnavalesca como componente -muy ligado al grupo del recién nombrado pregonero Joaquín Quiñones- y también como autor, pues recientemente firmó la letra de comparsas como ‘La manada’ o ‘Los salvajes’. Ramírez ya ejerció como vocal de chirigotas del jurado oficial en el pasado Concurso de junio.





El nuevo presidente del jurado oficial en adultos ha asegurado que se va a rodear de “gente con experiencia en todos los niveles y con un espectro de edad amplio. Queremos una representación amplia y con paridad, que es un requisito indispensable que voy a cumplir a rajatabla”. Además, sin avanzar nombres, ha resaltado que “quiero a gente que en la medida de lo posible conozca a título personal, con la que pueda departir y en la que pueda confiar. Para mí las palabras consenso y diálogo tienen que estar en el centro de cualquier jurado. Confianza, responsabilidad y mucho diálogo. También voy a intentar evitar a gente que haya salido en los últimos años, pero sí que tengan cierta experiencia y sepan lo que es trabajar un repertorio”.





“Me considero, lo primero, un gran aficionado. Yo me caí del burro de ‘Agua clara’. Y tengo además 23 años de experiencia como componente, cuatro como autor, he estado en el jurado… digamos que tengo una perspectiva amplia, he pasado por todos los perfiles y creo que puede ser un buen punto de partida. Esto es una gran papeleta, pero es una papeleta bonita”, ha añadido. En cuanto al sistema de puntuación, ha sostenido que “las matemáticas son útiles si las sabes utilizar” y el actual es por tanto “un sistema válido para resolver posibles desacuerdos del jurado”.





Por último, ha asegurado que una vez termine el Concurso “se conocerán las puntuaciones con nombres y apellidos”, con la suma de los puntos de cada vocal en cada fase del certamen en pos de la transparencia.





Amanda Real Guerrero, por su parte, es administrativa de profesión y cuenta también con experiencia en el palco del jurado, pues formó parte del equipo presidido por Eugenio Mariscal en 2019 como vocal de comparsas y cuartetos en la categoría de adultos y también en 2015 con Antonio Fernández-Repeto. Anteriormente, en 2006 y 2007 formó parte del jurado de la cantera. Hija del histórico autor Aurelio del Real, el pasado mes de junio se estrenó sobre las tablas del Falla con el coro ‘Tierra y libertad’.





Amanda Real ha defendido que su principal aval es “el haberme criado en locales de ensayo” y ha señalado que sus grandes pasiones son “los niños y el Carnaval”, por lo que afronta esta tarea “con muchísima ilusión y máxima entrega”.





“Creo que a la cantera hay que cuidarla al máximo y voy a elegir a gente a la que le encante el Carnaval, le gusten los niños y tengan cierta trayectoria en la fiesta. Queremos que sea lo más justo posible”, ha explicado. Sin embargo, “aunque no deja de ser un Concurso, no vamos a fomentar ningún valor que no nos guste en los niños”.