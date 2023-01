COAC 2023. La crónica: Martínez Ares y el Bizcocho están más que visibles

Ha sido sin duda la función clasificatoria más completa hasta el momento de un concurso que, por otra parte, acaba de comenzar. Gran nivel en toda la sesión salvo en la recta final. No obstante, el aficionado pagó bien su entrada por escuchar a la comparsa de Martínez Ares y dos buenas chirigotas: la del Bizcocho y la de Puerto Real de Fermín Coto.

Empezó la sesión con un buen coro 'Vive' de Chiclana. Buenas letras y voces afinadas, una agrupación que tiene muchas papeletas para volver a cuartos de final de este concurso.

Le siguió una de las grandes agrupaciones del concurso. 'La ciudad invisible' de Antonio Martínez Ares llegaba al escenario del Gran Teatro Falla como la segunda parte de 'Los sumisos'. Una presentación al estilo del autor y dos grandes pasodobles, el segundo criticando con fuerza a algunos candidatos a las próximas elecciones. Una agrupación que hay que escuchar más veces debido a su profundidad.

La siguiente era la también esperada chirigota de Puerto Real. Fermín Coto y Antoñito no pierden el estilo de una chirigota intensa de principio a fin y que hace de la improvisación un arte. Tiene recorrido la agrupación.

'Mil noches en vela', la comparsa de Chipiona, demostró que es un gran grupo y que quiere estar en la siguiente fase del concurso. Tras ellos, una de las mejores chirigotas del concurso hasta el momento, la del Bizcocho. Niños fantasmagóricos que se presentan en el Falla con una presentaición animada, un pasodoble recordando porqué vuelven al Falla tras tantos palos y otro, más del estilo del autor, con mucha ironía. Gran pase de clasificatorias.

Remató la noche la comparsa 'La tía de la tiza', buen pase de una agrupación que puede tener una fase más y finalmente la otra chirigota de Puerto Real 'No he salio antes porque mi madre no me dejaba'. Pase muy discreto.

